Un covo di vipere: il cast Commissario Montalbano. Attori e personaggi

Oggi, domenica 4 febbraio 2024, alle ore 21,25 Rai 1 manderà in onda (in replica) l’episodio Un covo di vipere del Commissario Montalbano interpretato – come sempre – da Luca Zingaretti. Ma qual è il cast dell’episodio Un covo di vipere de Il commissario Montalbano? La regia è di Alberto Sironi. Di seguito l’elenco degli attori principali del film:

Luca Zingaretti: commissario Montalbano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Fazio

Angelo Russo: Catarella

Mariacristina Marocco: Barbara Bellini

Erika Ferrara: Mariuccia Coglitore

Gigio Morra: Giudice Scognamiglio

Presenti poi Sonia Bergamasco (Livia Burlando), Alessandro Haber (Camastra), Valentina Lodovini (Giovanna Pusateri), Marcello Mazzarella (Cosimo Barletta), Giovanni Visentin (Giudice Tommaseo). L’episodio Un covo di vipere del commissario Montalbano è stato diretto da Alberto Sironi e scritto da: Andrea Camilleri, Francesco Bruni e Salvatore De Mola.

Trama

Qual è la trama de Un covo di vipere? L’imprenditore Cosimo Barletta viene ucciso da un colpo di pistola alla testa mentre sta facendo la colazione mattutina nella propria villa al mare. Gli esiti dell’autopsia sul cadavere sono un vero colpo di scena: Barletta in realtà è stato avvelenato con un potente medicinale sciolto nel caffè, mentre lo sparo è avvenuto in un secondo momento. Il Commissario Montalbano intuisce che il crimine è stato commesso da due assassini diversi, che hanno agito quasi contemporaneamente ma all’insaputa l’uno dell’altro. Ma chi ha ucciso l’imprenditore nell’episodio Un covo di vipere del Commissario Montalbano? Il nostro protagonista scoprirà che il colpo di pistola è stato esploso da Arturo Barletta, figlio diseredato della vittima con gravi problemi finanziari, mentre l’avvelenamento è stato provocato dalla figlia Giovanna, che da tempo intratteneva un rapporto incestuoso col padre ed era perciò gelosa della nuova fidanzata. Ma i colpi di scena non finisco qui…

Dove vedere il Commissario Montalbano in tv e streaming

Abbiamo visto il cast, ma dove è possibile vedere l’episodio Un covo di vipere de Il Commissario Montalbano in diretta tv e streaming? La puntata va in onda in diretta tv (replica) stasera, 4 febbraio 2024, alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’episodio di Montalbano anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay è possibile recuperare tutti gli episodi di Montalbano grazie alla funzione on demand.