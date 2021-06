Un colpo perfetto: trama, cast e streaming del film

Stasera, 21 giugno 2021, alle ore 21,20 su La7 va in onda Un colpo perfetto (Flawless), film del 2007 diretto da Michael Radford, scritto da Edward Anderson e interpretato da Demi Moore e Michael Caine. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Una reporter, alle prese con un pezzo giornalistico su donne di diversa provenienza che rivestono o hanno rivestito varie posizioni di potere, incontra in un ristorante Laura Quinn da includere in questo articolo, l’unica donna ad essere stata un manager presso la London Diamond Corporation, la più importante società mondiale nel settore dei diamanti; questa, in modo disinvolto, le mostra un grosso diamante di 168 carati dicendole di averlo rubato. La storia si sposta con un flashback a Londra nei primi anni Sessanta. Mr. Hobbs è un uomo delle pulizie della società London Diamonds in procinto di andare in pensione e Laura Quinn è una brillante e intelligente executive della società. Lei è la prima persona ad arrivare sul posto di lavoro ed è sempre l’ultima ad andare via, sacrificando la sua vita personale per l’azienda, per questo non si è mai sposata. Nonostante avesse dimostrato negli anni la sua superiorità intellettuale rispetto ai suoi colleghi maschili, lei non ha mai ottenuto una promozione, essendo stata scavalcata professionalmente già sei volte solamente perché donna. Hobbs approccia la sofisticata Miss Quinn proponendole il furto di alcuni diamanti contenuti nella cassaforte sotterranea…

Un colpo perfetto: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Un colpo perfetto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Demi Moore: Laura Quinn

Michael Caine: Mr. Hobbs

Lambert Wilson: Finch

Joss Ackland: Milton Kendrick Ashtoncroft

Constantine Gregory: Dmitriev

Jonathan Aris: Boyle

David Barrass: Fenton

Silas Carson: Reece

Derren Nesbitt: Sinclair

Nathaniel Parker: Ollie

Ben Righton: Bryan

Natalie Dormer: Cassie

Streaming e tv

Dove vedere Un colpo perfetto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 21 giugno 2021 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.