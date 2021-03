Un boss in salotto: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 4 marzo 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Un boss in salotto, film commedia del 2014 diretto da Luca Miniero con Rocco Papaleo, Paola Cortellesi e Luca Argentero. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio

Trama

Michele Coso, sua moglie Cristina D’Avola e i loro due figli, Vittorio e Fortuna, vivono felici a Bolzano in un bel quartiere residenziale. Ma una notizia inaspettata sconvolge presto la loro routine. La polizia, infatti, convoca Cristina in caserma e qui la donna scopre che suo fratello Ciro è stato arrestato con l’accusa di essere un boss della Camorra. Ma non è tutto. La polizia afferma anche che Ciro, come da lui stesso richiesto, debba trascorrere gli arresti domiciliari a casa di Cristina. All’arrivo di Ciro si stupiscono tutti in quanto Cristina aveva detto a marito e figli che era morto e rimangono sconvolti quando lui conferma di essere un boss. Ciro scopre, però, che la vita dei Coso non è così felice: Michele è in debito con un usuraio per dare a Cristina un tenore di vita che il suo stipendio da grafico pubblicitario non può permettersi, mentre Cristina è frustrata perché non riesce a entrare nell’élite della città. Vittorio invece, ha un pessimo rendimento scolastico, è tormentato dai bulli e preso di mira dal preside.

Un boss in salotto: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Un boss in salotto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Rocco Papaleo: Ciro Cimmaruta

Paola Cortellesi: Cristina D’Avola/Carmela Cimmaruta

Luca Argentero: Michele Coso

Saul Nanni: Vittorio Coso

Lavinia De’ Cocci: Fortuna Coso

Angela Finocchiaro: Doriana Manetti

Alessandro Besentini: Carlo Manetti

Francesco Villa: Preside

Massimo De Lorenzo: Ispettore

Marco Marzocca: Poliziotto

Salvatore Misticone: Professore d’inglese

Benedetta Cimatti: Florence la segretaria

I Ditelo voi: Interrogati

Luca Miniero: Giudice

Maria Pia De Vito: cantante campana alla festa

Streaming e tv

Dove vedere Un boss in salotto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 4 marzo – alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

