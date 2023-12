Un amore tutto suo: trama, cast e streaming del film

Stasera, domenica 24 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Un amore tutto suo (While You Were Sleeping), film statunitense del 1995 diretto da Jon Turteltaub. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Chicago. Lucy è una ragazza che lavora alla biglietteria della metropolitana. Vive una solitaria esistenza, senza un compagno né una famiglia, nella vana attesa che Peter, un affascinante e misterioso ragazzo che vede tutte le mattine alla fermata, si accorga di lei. Anche la vigilia di Natale, momento che rende la ragazza ancor più sconsolata, incappa nel ragazzo di cui è innamorata, e come sempre non riesce a dirgli nulla del suo sentimento segreto; quella mattina però Peter viene rapinato e gettato sui binari, dove sbatte la testa perdendo conoscenza: Lucy accorre e lo trascina via, salvandogli la vita prima che un treno lo investa.

La ragazza porta Peter in ospedale, dove viene ricoverato in coma. Qui un’infermiera, fraintendendo, pensa che Lucy sia la sua fidanzata, gettandola suo malgrado in una interminabile serie di equivoci quando arriva al capezzale del ragazzo la sua numerosa famiglia, da cui peraltro la ragazza è subito benvoluta. La solitaria Lucy non riesce a esimersi dal mentire ogni giorno di più, anche perché una parte di sé è finalmente felice di essere circondata da tanto affetto. L’unico a tenere le distanze è Jack, il fratello di Peter, il quale non fa nulla per nascondere i suoi dubbi sui racconti della ragazza; ciò nonostante, tra i due nasce ben presto un’attrazione che porta ancor più scompiglio in questo complicato equilibrio di amore e bugie.

Un amore tutto suo: il cast

Abbiamo visto la trama di Un amore tutto suo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sandra Bullock: Lucy Eleanor Moderatz

Bill Pullman: Jack Callaghan

Peter Gallagher: Peter Callaghan

Peter Boyle: Ox Callaghan

Jack Warden: Saul

Glynis Johns: Elsie

Micole Mercurio: Midge Callaghan

Jason Bernard: Jerry Wallace

Michael Rispoli: Joey Fusco, Jr.

Monica Keena: Mary Callaghan

Streaming e tv

Dove vedere Un amore tutto suo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 24 dicembre 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.