Un amore di testimone: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Un amore di testimone è il film in onda questa sera, domenica 3 settembre 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Si tratta di una pellicola del 2008 diretta da Paul Weiland. Tra i protagonisti Patrick Dempsey e Michelle Monaghan, mentre nella parte del padre di Tom, appare il celebre regista Sydney Pollack, deceduto il 26 maggio del 2008, qui alla sua ultima apparizione come interprete. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Tom (Patrick Dempsey) e Hannah (Michelle Monaghan) sono due inseparabili amici molto diversi tra loro. Lui è un latin lover che non sa impegnarsi in un rapporto stabile, lei è una donna determinata che cerca di dare un senso concreto alla sua vita. Tutto cambia il giorno in cui Hannah riceve una proposta lavorativa irrinunciabile, che però la porta in Scozia per ben sei settimane. In questo periodo Tom si rende conto di quanto le manchi la sua amica e che forse non è solo questo per lui: scopre in realtà di esserne profondamente innamorato.

Giunto il giorno del suo ritorno a casa, l’uomo si convince a dichiarare i suoi sentimenti, ma quando si reca nel ristorante in cui i due si sono dati appuntamento, ad aspettarlo c’è un’amara sorpresa: insieme ad Hannah c’è infatti Colin (Kevin McKidd), un ricco e facoltoso scozzese, che le ha chiesto di diventare sua moglie.

Tom è sorpreso e allo stesso tempo disperato, soprattutto perché la sua migliore amica, che ora ama follemente, gli ha chiesto di farle addirittura da testimone. Quando si recano tutti in Scozia per i preparativi della cerimonia, l’uomo farà tutto il possibile per convincere Hannah che è lui la persona giusta per lei…

Un amore di testimone: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Patrick Dempsey, Michelle Monaghan, Kevin McKidd, Kadeem Hardison, Chris Messina, Richmond Arquette, Sydney Pollack, Busy Philipps, Whitney Cummings, Emily Nelson, Kathleen Quinlan, Selma Stern, James Sikking, Beau Garrett, Valerie Edmond, Clive Russell, Eoin McCarthy, Kelly Carlson, Jaime Ray Newman, Myra McFadyen, Cathleen McCarron, Iain Agnew, Hannah Gordon. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Patrick Dempsey: Tom Bailey

Michelle Monaghan: Hannah

Kevin McKidd: Colin McMurray

Kadeem Hardison: Felix

Chris Messina: Dennis

Richmond Arquette: Gary

Busy Philipps: Melissa

Kathleen Quinlan: Joan

Sydney Pollack: Thomas Bailey Sr.

James Sikking: Reverendo Foote

Kevin Sussman: “Mezza mutanda”

Kelly Carlson: Christie (sesta moglie)

Sarah Wright: bionda sexy

Jaime Ray Newman: Ariel

Streaming e tv

Dove vedere Un amore di testimone in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 3 settembre 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.