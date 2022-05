Un amore all’improvviso: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 26 maggio 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Un amore all’improvviso (The Time Traveler’s Wife), film del 2009 diretto dal regista tedesco Robert Schwentke, adattamento cinematografico del romanzo La moglie dell’uomo che viaggiava nel tempo di Audrey Niffenegger. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Henry De Tamble è un bibliotecario che, a causa di una malattia genetica, quando si trova sotto stress viaggia nel tempo. I suoi viaggi nel tempo, totalmente al di fuori del suo controllo, possono durare anche lunghi periodi, mettendo a rischio la sua relazione romantica con la moglie, l’artista Clare Abshire, che l’uomo aveva avuto modo di conoscere durante i suoi viaggi temporali quando la donna era solo una bambina.

Un amore all’improvviso: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Un amore all’improvviso, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Eric Bana: Henry De Tamble

Rachel McAdams: Clare Abshire

Ron Livingston: Gomez

Jane McLean: Charisse

Stephen Tobolowsky: Dr. David Kendrick

Arliss Howard: Richard De Tamble

Michelle Nolden: Annette De Tamble

Brooklynn Proulx: Claire da giovane

Alex Ferris: Henry da giovane

Tatum McCann: Alba De Tamble piccola

Hailey McCann: Alba De Tamble cresciuta

Maggie Castle: Alicia Abshire

Philip Craig: Philip Abshire

Fiona Craig: Lucille Abshire

Brian Bisson: Mark Abshire

Christina Orjalo: Rose

Streaming e tv

Dove vedere Un amore all’improvviso in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 26 maggio 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.