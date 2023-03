Chi è Umberto Maria Anzolin, il marito di Heather Parisi

Umberto Maria Anzolin è il marito di Heather Parisi, la grande showgirl ospite questa sera – 14 marzo 2023 – a Belve su Rai 2. I due sono sposati dal 2013 e hanno due figli, i gemelli Elizabeth e Dylan. Il suo nome è da sempre legato a una serie di polemiche, nate quando la procura iscrisse il suo nome sul registro degli indagati per il fallimento dell’azienda di famiglia, la Conceria Anzolin. Una storia che avrebbe spinto tutta la famiglia a trasferirsi ad Hong Kong, anche se la stessa Parisi ha sempre negato: “Non siamo fuggiti, come qualcuno insinua”.

Lui è un noto imprenditore vicentino, il suo nome è legato a quello della Conceria Anzolin, storica azienda di famiglia in Veneto, anche se da qualche tempo il marito di Heather Parisi ha spostato la sede proprio a Hong Kong. Nel 2013, la decisione di Heather Parisi e Umberto Maria Anzolini di spostarsi a Hong Kong ha causato aspre polemiche. Il fallimento della conceria di famiglia in Italia, il presunto mancato pagamento di debiti per svariati milioni di euro, l’intervento della Magistratura. Tanti i temi che fanno discutere e di cui sicuramente si parlerà anche a Belve.

“Lui è l’amore della mia vita: l’ho incontrato a 45 anni”. Per quanto riguarda l’inizio della loro storia, la Parisi ha spiegato in un’intervista che tra loro è stato un colpo di fulmine. “Ci siamo guardati ed è stato amore. Tuttora il suo sguardo mi fa questo effetto. È romantico, mi apre la porta e mi porta il caffè a letto. Mi scrive le frasi sul vetro, mi fa tante sorprese. È una persona che mi ha fatto diventare serena. È la cosa più importante nella vita. Andare a letto e svegliarsi col sorriso, è impagabile. Mi capisce. Io con lui sono nuda”.

I due sono riusciti ad avere due figli. “Perché la cosa più importante per una coppia è dare la vita. Non rimarremo eternamente su questo mondo, ma in questo modo lasceremo un segno. A cinquant’anni ho avuto due gemelli. Ci abbiamo provato per alcuni anni, non è stato facile. Io ero in crisi. È stato un brutto momento, lui non sapeva come aiutarmi. Poi sono rimasta incinta. La vita è meravigliosa”. “Lui mi ha fatto diventare serena, che è poi la cosa più importante nella vita”, ha aggiunto Heather Parisi sempre parlando del marito.

Come detto si sono sposati nel 2013, ma la ballerina aveva alle spalle già due matrimoni. Il primo con Giorgio Manenti, sposato nel 1992, dal quale ha avuto una figlia femmina chiamata Rebecca Jewel Manenti. Terminato il matrimonio, inizia una relazione con Giovanni di Giacomo con il quale ebbe una seconda figlia: Jacqueline Luna Parisi di Giacomo.