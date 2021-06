Ultima gara: il cast completo del film

Qual è il cast (attori) completo del docu-film Ultima gara, in onda stasera – 3 giugno 2021 – su Canale 5? Il docu-film racconta la storia di cinque atleti che, tra incertezze e paure, decidono di mettersi in gioco per superare se stessi in un’incredibile impresa. Protagonisti sono Raoul Bova, Manuel Bortuzzo, Emiliano Brembilla, Filippo Magnini e Massimiliano Rosolino. Alla regia de “Ultima gara”, Marco Renda e lo stesso Raoul Bova, impegnato anche nel soggetto, nella sceneggiatura, come interprete e in veste di produttore, con la sua RB Produzioni. “È un film a tratti documentaristico. Abbiamo cercato di enfatizzare la naturalezza, la semplicità – ha detto Raoul Bova -. Alcune scene non erano neanche previste, sono nate con una bellissima spontaneità. Il film vuole spronare, vuole smuovere lo spettatore raccontando la storia di tre atleti campioni del mondo e di un attore che scelgono di mettersi in gioco insieme, condividendo una sfida per superare se stessi. Spesso vincere vuol dire proprio superare i propri limiti, ricominciare a giocare quando tutto sembra già fatto…”.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto il cast di Ultima gara, ma dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 3 giugno 2021 – alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.