Ulisse, il piacere della scoperta: le anticipazioni della prima puntata su Rai 1

Riparte Ulisse, il piacere della scoperta, l’amato programma condotto da Alberto Angela che porta i telespettatori in giro per l’Italia e dove ricominciare, con questa nuova edizione, se non da Roma? Mercoledì 16 settembre, alle ore 21:25, riparte il programma condotto da Alberto Angela, che si districherà in quattro appuntamenti serali con quattro viaggi alla scoperta delle bellezze storiche del nostro paese. La prima puntata si intitola “Sotto il cielo di Roma”. Vediamo quali sono le anticipazioni.

Ulisse, il piacere della scoperta: anticipazioni prima puntata | 16 settembre

Nella puntata “Sotto il cielo di Roma”, si guarderà la capitale dall’alto da una prospettiva inconsueta con piazze, strade, edifici e chiese che appariranno come se le guardassimo per la prima volta. Si andrà alla scoperta della grandezza e della maestosità di tantissimi luoghi ignoti ai turisti e anche ai romani che la abitano. Con la guida esperta di Alberto Angela, che si muoverà dalla cima della chiesa di Trinità dei Monti fino a piazza del Popolo per poi arrivare al Vittoriano, il monumento che più impressiona chi visita la città per la prima volta. E poi si arriverà a uno dei palazzi meno conosciuti di Roma, il Palazzo Colonna. A pochi passi dal Campidoglio, la piazza disegnata da Michelangelo non ha eguali al mondo. Vedremo anche il Foro romano dall’alto. E ancora Piazza Sant’Ignazio con gli edifici che la contornano e ancora Campo de Fiori, le gradinate dell’antico teatro di Pompeo, e poi Piazza Navona. E poi un classico dei turisti: il Castel Sant’Angelo, un edificio che ha accompagnato la storia della città. Qui, invece, partendo dal basso Alberto Angela racconterà la sua storia.

Sorvolando il corso del Tevere si andrà alla scoperta dei suoi ponti, poi s arriva all’Aventino, alla sede dei Cavalieri di Malta, sbirciando dal famoso buco della serratura. E poi si conclude con il Palazzo della civiltà italiana all’Eur, il “Colosseo quadrato”, definito uno degli edifici più belli del Novecento. Ad accompagnare la narrazione di Alberto Angela alcuni sonetti del Belli recitati da Gigi Proietti, un dialogo con Carlo Verdone tra i romani e il potere e un omaggio musicale a Roma di Noemi. Ulisse, il piacere della scoperta vi aspetta su Rai 1 mercoledì 16 settembre 2020 in prima serata.

Potrebbero interessarti Temptation Island 2020: cast, concorrenti, single, quante puntate e streaming The Good Doctor 3, le anticipazioni della puntata in onda questa sera | 16 settembre Ulisse, il piacere della scoperta streaming e tv: dove vedere la puntata live