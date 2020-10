Ulisse, il piacere della scoperta: anticipazioni puntata Maria Antonietta

Questa sera, 21 ottobre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Ulisse – Il piacere della scoperta, il programma di Alberto Angela che oggi racconterà la storia di Maria Antonietta, l’ultima regina di Francia. Una figura iconica ed entrata nell’immaginario collettivo. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 28 ottobre.

Anticipazioni

Il 16 ottobre del 1793 a Parigi, poco prima di mezzogiorno, una donna vestita di bianco saliva i gradini che conducono al patibolo. Stanca e malata guardava in modo altezzoso la folla riunitasi a Place de la Révolution, oggi Place de la Concorde, che le rivolgeva ingiurie ed epiteti. Sul quel patibolo c’era Maria Antonietta Asburgo Lorena, l’ultima regina di un regno, la Francia, che stava cambiando volto per sempre.

Insieme ad Alberto Angela, nella puntata di oggi di Ulisse, si entrerà nella reggia di Versailles, dove Maria Antonietta arrivò appena quattordicenne. Sua madre, Maria Teresa d’Austria, la promise in sposa al nipote di Luigi XV.

Un matrimonio voluto per mettere pace tra gli Asburgo e i Borbone, nemici da sempre sui campi di battaglia europei. A Versailles, però, Maria Antonietta trovò una corte molto diversa da quella che aveva immaginato di conquistare e sognato di vivere con leggerezza. Per tutti è “l’austriaca”, incapace per ben sette anni di dare un erede al trono di Francia. Nella sala degli specchi e lungo i maestosi giardini, negli appartamenti privati della regina, ritornati dopo un lungo restauro alla loro magnificenza, e nel suo rifugio intimo e privato, il Petit Trianon, si scoprirà il vero volto di un’adolescente piegata dall’etichetta e sfinita dalle maldicenze.

Nel corso della puntata di Ulisse di stasera, 28 ottobre, secondo le anticipazioni, si conosceranno i suoi nemici, su tutti la favorita di Luigi XV, Madame Du Barry, ma anche i suoi “cari amici”. A diciotto anni, infatti, durante un ballo in maschera incontrò il conte Hans Axel di Fersen. Nascerà un rapporto che negli anni non smetterà di crescere e si trasformerà in un grande amore. La prova di quell’amore sono le lettere che la regina stessa ha scritto per il suo amato conte svedese e che Ulisse è andato a filmare negli archivi nazionali di Pierrefitte. Lettere che, dopo una censura durata secoli, sono state finalmente decriptate dalla Fondation des Sciences du Patrimoine. Oltre che regina di Francia, Maria Antonietta è stata una regina della moda. Vestiti e gioielli erano per lei una dolce ossessione. Il suo stile, la sua eccentricità, hanno attraversato i secoli e ispirato stilisti e star di Hollywood.

Ospiti

Al fianco di Alberto Angela, durante la puntata di oggi di Ulisse – Il piacere della scoperta, ci saranno diversi ospiti: Benedetta Craveri, storica e scrittrice, spiegherà il famigerato “affare della collana”, che ha contribuito a distruggere la reputazione di Maria Antonietta. Ulisse Il piacere della scoperta vi aspetta su Rai 1 mercoledì 28 ottobre 2020 in prima serata.

Potrebbero interessarti Mare Fuori: anticipazioni, trama e cast della sesta puntata, 28 ottobre Mare Fuori streaming e diretta tv: dove vedere la sesta e ultima puntata della fiction Grease – Brillantina torna su Italia 1: trama, cast, streaming