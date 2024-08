Ufficiale e gentiluomo: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Stasera, lunedì 12 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Ufficiale e gentiluomo (An Officer and a Gentleman), film drammatico-romantico del 1982 diretto da Taylor Hackford. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Zack Mayo, un adolescente orfano di madre morta suicida, non essendosi adattato alla disciplina del collegio nel quale vive, raggiunge il padre, Byron, sottufficiale della Marina statunitense che passa la vita tra imbarchi, sbronze e frequentazioni di prostitute in un ambiente malsano. Ottenuto il diploma, Zack decide di diventare un pilota della Marina e, dopo avere raccolto lo scetticismo e l’ironia del padre sulle sue possibilità di farcela, parte per il corso di addestramento. Giunto alla base insieme agli altri candidati fa la conoscenza dell’inflessibile e spietato sergente istruttore dei Marines Foley che li avverte subito che userà tutti i mezzi possibili per portare allo scoperto le loro debolezze così da selezionare solo i migliori. Durante il corso, Zack fa amicizia con Sid, un giovane dell’Oklahoma che lo aiuterà con l’esame di aerodinamica in cambio della fornitura gratuita di scarpe e fibbie per cintura lucidate, attività che Zack svolge clandestinamente.

Il corso prosegue e i due conoscono Paula e Lynette, due ragazze del posto con le quali iniziano una relazione che, nonostante questa sembri del tutto disimpegnata, provoca alcuni incidenti: in un bar, Zack si scontra con dei giovani del luogo ostili agli allievi ufficiali e ne nasce una zuffa; Paula presenta Zack alla sua famiglia, ma il pranzo si svolge in un’atmosfera tesa dovuta al passato della madre rimasta incinta di un allievo ufficiale che era partito senza sposarla; Lynette non nasconde poi la propria volontà di “incastrare” Sid per poter sposare un pilota della marina.

Nel frattempo, un compagno di stanza di Sid e Zack, Daniels, lascia il corso dopo essersi fatto prendere dal panico durante una prova con il Dilbert Dunker. Subito dopo, Foley scopre l’attività clandestina di Zack e pretende il suo ritiro dal corso ma questi, deciso a resistere, viene sottoposto per tutto il fine settimana a una durissima punizione che lo cambierà profondamente. Quando Zack si rifiuta di ritirarsi, Foley minaccia di cacciarlo, al che il giovane crolla emotivamente ed ammette di non avere altre opzioni nella vita civile. Finalmente convinto dell’impegno di Zack, Foley cede e lo assegna al lavoro di pulizia. In seguito, Zack aiuterà anche Seeger, una compagna di corso, a superare il muro del percorso di guerra rinunciando alla possibilità di stabilire il record del percorso e riscattandosi dall’accusa del sergente Foley di non essere un commilitone interessato alla sorte degli altri compagni.

Ufficiale e gentiluomo: il cast

Abbiamo visto la trama di Ufficiale e gentiluomo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Richard Gere: Zack Mayo

Debra Winger: Paula Pokrifki

Louis Gossett Jr.: sergente Emil Foley

David Keith: Sid Worley

Lisa Blount: Lynette Pomeroy

Lisa Eilbacher: Casey Seeger

Tony Plana: Emiliano Santos Della Serra

Harold Sylvester: Perryman

David Caruso: Topper Daniels

Robert Loggia: Byron Mayo

Victor French: Joe Pokrifiki

Grace Zabriskie: Esther Pokrifiki

Ron Hayes: Midshipman

Tommy Petersen: Zack da ragazzo

John Laughlin: Troy

Streaming e tv

Dove vedere Ufficiale e gentiluomo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 12 agosto 2024 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.