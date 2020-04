Twilight, parte la saga dei vampiri su Italia 1 da venerdì 10 aprile: trama, cast, trailer e streaming

Dopo l’incredibile successo della saga di Harry Potter, che ha riportato Italia 1 agli antichi splendori e al predominio degli ascolti serali, il canale Mediaset ci riprova e tira in ballo i vampiri. Da venerdì 10 aprile 2020, in prima serata, andrà in onda la saga di Twilight, con protagonista la storia d’amore tra Edward e Bella, un vampiro ed un’umana. Una saga che ha stregato tutto il mondo e che ha reso popolari attori come Kristen Stewart e Robert Pattinson, tratta dall’altrettanto amata saga cartacea di Stephanie Meyer. Una versione soprannaturale di Romeo e Giulietta che ha incantato gli anni 2000 e che torna, con il suo carisma, a intrattenere il pubblico durante la quarantena da Coronavirus.

Il successo è arrivato in principio in libreria: il caso editoriale di Twilight ha reso famosissima Stephanie Meyer quasi ai livelli di J.K. Rowling. Il primo libro uscito nel 2005 ha raccontato una nuova storia adolescenziale ed è stato tradotto in 37 lingue diverse. A rendere celebre questa serie non è stata soltanto la potenza editoriale, ma anche il carisma dei due protagonisti, tra i quali è nata poi una storia d’amore anche dietro le telecamere e che ha alimentato il gossip hollywoodiano. Pattinson e Stewart hanno trovato l’amore anche lontani dal set e hanno conferito quel di più ai fan della saga.

Twilight, la trama del film

Bella Swan abbandona la soleggiata Phoenix per trasferirsi nella piovosa Forks, la cittadina dove vive suo padre Charlie. Bella non ha un rapporto con lui, è una ragazza timida e schiva e cerca di passare inosservata anche a scuola, dove invece tutti sembrano interessati a conoscerla. Tutti tranne i fratelli Cullen: Alice, Emmet, Rosalie, Jasper ed Edward sono cinque fratelli, ognuno con fisionomie differenti, e tendono a restare sempre per conto proprio. Tra Edward e Bella scatta la scintilla, si lanciano sguardi intensi, ma lui sembra volerla tenere a distanza e non riesce mai a starle troppo vicino. Bella è frastornata e anche offesa dalle sue reazioni, come se le provocasse repulsione starle soltanto accanto. Così, cercando di sopprimere la delusione, la ragazza fa amicizia con Jacob, un ragazzino con ha conosciuto da bambina e che vive nella riserva indiana. Sarà lui a raccontarle strane leggende, storie di vampiri e licantropi e, a un certo punto, la convincerà che Edward è un vampiro. Bella allora, dopo un particolare episodio, inizierà a sospettare che quella di Jacob non è soltanto una storia, ma potrebbe essere la verità.

E, quando questa viene a galla, Edward le confessa di essere un vampiro, che la sua famiglia non si nutre di sangue umano ma soltanto animale e di essere innamorato di lei, al punto da presentarla alla sua famiglia. Non tutti l’accolgono felicemente: Rosalie, ad esempio, non è affatto felice di questa intromissione, preoccupata che il suo arrivo possa squilibrare la famiglia. Intanto, Edward spiega a Bella che la sua famiglia è dotata di poteri: lui, ad esempio, può leggere nella mente, peccato che proprio quella di Bella sia off limits. Sua sorella Alice, invece, prevede il futuro.

Ma quello che causa problemi in realtà è l’arrivo di tre vampiri forestieri: Laurent, James e Victoria diventeranno molto presto il loro incubo perché, a differenza dei Cullen, James si nutre di sangue umano e sviluppa una particolare curiosità nei confronti di Bella.

Twilight, il cast | Trailer

Chi vediamo nel cast di Twilight? Partiamo dai protagonisti Bella ed Edward interpretati rispettivamente da Kristen Stewart e Robert Pattinson. Sapevate che questi due attori, oltre ad aver trovato l’amore sul set, hanno anche trovato la fama? Questo film ha aperto loro le porte al mondo di Hollywood. Poi vediamo Taylor Lautner interpretare Jacob Black, Peter Facinelli invece è Carlisle Cullen, Elizabeth Reaser è Esme la consorte, mentre i fratelli Cullen sono Alice interpretata da Ashleey Greene, Jasper interpretato da Jackson Rathbone, Rosalie interpretata da Nikki Reed ed Emmett interpretato da Kellan Lutz. Poi vediamo anche Billy Burke interpretare Charlie Swan.

Twilight, dove vedere il film: tv e streaming

Come fare per vedere Twilight in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – venerdì 10 aprile 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

Potrebbero interessarti L’albero degli zoccoli, il film: trama, cast e streaming Quasi amici: la colonna sonora del film Quasi amici, la trama e la storia vera da cui è tratto il film

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming