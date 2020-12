Tutti per 1 – 1 per tutti: trama, cast, trailer e streaming del film Sky di Natale

Come ogni Natale, Sky propone ai propri abbonati un grande film da vivere in anteprima: quest’anno si tratta di Tutti per 1 – 1 per tutti, film di Giovanni Veronesi, che rappresenta il sequel di Moschettieri del re – La penultima missione, del 2018. Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo tornano a vestire i panni di D’Artagnan, Porthos e Athos per una nuova missione. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Tutti per 1 – 1 per tutti? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

La Regina Anna d’Austria (Margherita Buy) ha assegnato ai Moschettieri un’ultima ma importante missione segreta che li porterà ad affrontare una nuova ed entusiasmante avventura. Guidati da Tomtom (Giulia Michelini), una stravagante veggente, i Moschettieri incontreranno lungo il cammino la piccola Principessa Ginevra (Sara Ciocca), figlia di Enrichetta d’Inghilterra (Anna Ferzetti) e Buffon (Federico Ielapi), un giovane orfanello dai capelli ricci. Sarà uno strampalato viaggio fatto di duelli e incontri fantastici, in cui i nostri eroi si troveranno di fronte a un bivio: scegliere se rimanere fedeli alla Corona o all’amicizia.

“Mi piace sempre tornare nei panni di D’Artagnan”, ha detto Pierfrancesco Favino in conferenza stampa. “Ti permette di essere non il bambino che eri ma quello che sei ora. E oggi più che mai anche nel cinema c’è bisogno di andare al di là delle nostre abitudini. La fantasia è fondamentale e necessaria, ne abbiamo tutti bisogno”. “È uno dei motivi per cui molti di noi fanno questo mestiere” – gli ha fatto eco Mastandrea – “Il cinema ha il compito di portare lo spettatore dall’altra parte e fargli vedere le cose come, forse, non le ha mai viste”.

Tutti per 1 – 1 per tutti: cast

Nel film di Giovanni Veronesi tornano tutti gli attori celebri che già abbiamo conosciuto nel 2018, a cominciare dai moschettieri Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo. Margherita Buy interpreta invece la Regina Anna d’Austria. Tra le new entry, Sara Ciocca e Federico Ielapi, rispettivamente la principessa Ginevra e l’orfano Buffon. Lui è follemente innamorato di lei e non vuole che sia costretta a sposarsi con qualcun altro. Giulia Michelini interpreta TomTom, una veggente matta come un cavallo che fa da navigatore satellitare ante litteram ai moschettieri. Giulio Scarpati, invece, veste i panni dell’anziano Beghelì. E ancora Guido Caprino è Cyrano, Anna Ferzetti è Enrichetta d’Inghilterra.

Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film in onda su Sky la sera di Natale, 25 dicembre 2020, su Sky Cinema Uno dalle 21.15.

Streaming e tv

Dove vedere Tutti per 1 – 1 per tutti in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 25 dicembre 2020 (Natale) – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW TV.

