Tutti mentono: il cast della serie su Rai 2. Attori e personaggi

Qual è il cast di Tutti mentono, la nuova serie in onda su Rai 2 dal 16 giugno 2023 in prima visione e in prima serata alle 21.20? Si tratta di un avvincente thriller spagnolo in tre serate. Macarena è un’insegnante che vive in una prestigiosa e benestante zona residenziale della piccola cittadina costiera di Belmonte. La sua vita scorre tranquilla finché all’improvviso, sui social, compare un video che la ritrae mentre ha una relazione con Iván, lo studente con cui ha un rapporto segreto.

Nel cast troviamo Irene Arcos, Lucas Nabor, Natalia Verbeke, Leonardo Sbaraglia. Nei panni di Macarena troviamo Irene Arcos, già nota da noi per serie come “Elite”, “Il molo rosso” e “Vis a vis”. «Macarena ha avuto tutto ciò che desiderava nella vita, ma si rende conto di essere infelice. E il suo vuoto interiore la porta a prendere delle decisioni autodistruttive» ha detto l’attrice. «Non avevo mai avuto l’opportunità di leggere l’intero copione di una serie prima di iniziare a girare e l’ho divorato tutto d’un fiato. Mi sono resa conto che stavamo per fare qualcosa di diverso e molto potente. La storia infatti si avvale di una perfetta commistione di toni: a tratti catapulta lo spettatore in un triller, poi passa alla commedia e infine al dramma» ha concluso. La serie ha come protagonisti anche Natalia Verbeke, Leonardo Sbaraglia ed Ernesto Alterio. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Macarena è interpretata da Irene Arcos.

Ana è interpretata da Natalia Verbeke.

Yolanda è interpretata da Eva Santolaria.

Maite è interpretata da Miren Ibarguren.

Néstor è interpretato da Leonardo Sbaraglia.

Sergio è interpretato da Juan Diego Botto.

Diego Soler è interpretato da Ernesto Alterio.

Arturo è interpretato da Jorge Bosch.

Iván Soler è interpretato da Lucas Nabor.

Natalia è interpretata da Carmen Arrufat.

Lucía è interpretata da Berta Castañé.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Tutti mentono? In tutto la miniserie è composta da tre serate su Rai 2, in prima serata e in prima visione, dal 16 giugno 2023, ogni venerdì alle 21.20. Ecco la programmazione completa.