Tutti insieme per Natale in onda su Tv8: trama e cast del film

Torna quel periodo dell’anno in cui i canali sono inondati dai film natalizi e Tv8 inaugura il mese di dicembre con il film Tutti insieme per Natale, una commedia romantica che vi aspetta sul canale alle ore 21:30. Il film (il cui titolo originario del film è Road to Christmas) è una commedia del 2018, dura 90 minuti ed è diretto da Allan Harmon. Vediamo la trama e chi c’è nel cast.

Trama

Maggie è una produttrice televisiva che vive a Los Angeles e sta realizzato uno speciale sul Natale per la star Julia Wise e, per renderlo più accattivante, decide di mandarlo in diretta in onda. La star del programma però non è entusiasta dell’idea, di fatto la boccia poiché la reputa troppo rischiosa ma, anziché parlarne con la diretta interessata, decide di rivolgersi al figlio, Danny, un ex produttore televisivo dal fascino incredibile. Sarà compito di Danny quindi inserire nellon speciale natalizio alcuni filmati già girati in precedenza.

Quando i due produttori si incontrano, tra loro scoppia la rivalità. Maggie non vuole farsi scavalcare da Danny e cerca di convincerlo a scegliere la sua proposta anziché quella della madre. Chi dovrà desistere tra i due?

Cast

Nel cast del film natalizio vediamo Jessy Schram che interpreta Maggie Baker, Chad Michael Murray invece è Danny Wise, Teryl Rothery interpreta la mamma di Danny, Julia. Poi vediamo Jeff Gonek, Cardi Wong e Marlie Collins.

