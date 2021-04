Tutti i soldi del mondo: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3

Tutti i soldi del mondo è il film di Ridley Scott del 2017 in onda questa sera – giovedì 1 aprile 2021 – in prima serata dalle 21.20 su Rai 3. Tratto dall’omonimo saggio di John Pearson, la pellicola racconta di un celebre fatto di cronaca degli anni settanta, ovvero il sequestro di John Paul Getty III, nipote dell’allora uomo più ricco del mondo, avvenuto a Roma nel 1973. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Tutti i soldi del mondo? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Nell’estate del 1973, il nipote sedicenne del magnate del petrolio Jean Paul Getty (Christopher Plummer) viene rapito da una banda di uomini mascherati mentre si aggira per i vicoli di Roma. Nonostante le pressioni della madre Gail Harris (Michelle Williams), il facoltoso industriale del petrolio, noto per essere l’uomo più ricco e al tempo stesso più avido del mondo, rifiuta di pagare l’esorbitante richiesta di riscatto che ammonta a 17 milioni di dollari. Il rapimento del nipote preferito, infatti, non è per lui ragione sufficientemente valida per rinunciare a parte delle sue fortune, tanto da costringere la madre del ragazzo e l’uomo della sicurezza Fletcher Chace (Mark Wahlberg), incaricato di intavolare una trattativa con i malviventi, a una sfrenata corsa contro il tempo per raccogliere i soldi, pagare il riscatto e riabbracciare finalmente il giovane Paul.

Intanto, secondo la trama di Tutti i soldi del mondo, la notizia del rapimento travalica i confini della penisola e fa il giro del mondo. Folle di curiosi e giornalisti stazionano giorno e notte davanti all’abitazione dei Getty. Ma i mesi passano e l’ostinazione del ricco capofamiglia, deciso a scoraggiare ulteriori azioni di questo tipo, rischia di rivelarsi fatale per lo spaurito rampollo nelle mani dei rapitori senza scrupoli. La vicenda pubblica e privata sconvolge il mondo intero, rivelando un’incredibile verità: che si può amare di più il denaro che la propria famiglia. Una storia vera mai raccontata prima sul grande schermo.

Tutti i soldi del mondo: cast completo

Tanti gli attori celebri che prendono parte a questo film diretto e co-prodotto da Ridley Scott. Oltre che da Charlie Plummer nel ruolo di Getty, la pellicola è interpretata da Michelle Williams, Mark Wahlberg e Christopher Plummer, quest’ultimo nel ruolo dell’inflessibile miliardario Jean Paul Getty, nonno di Getty III.

Il film è noto anche per la controversa operazione volta ad eliminare dal film Kevin Spacey, che originariamente vi interpretava J. Paul Getty, a causa delle accuse di molestie emerse nei suoi confronti: le scene da lui girate sono state infatti tagliate e girate nuovamente con Plummer al suo posto meno di un mese prima dell’uscita del film. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Michelle Williams: Abigail “Gail” Harris

Christopher Plummer: Jean Paul Getty

Mark Wahlberg: Fletcher Chace

Charlie Plummer: John Paul Getty III

Romain Duris: Cinquanta

Marco Leonardi: Saverio Mammoliti

Timothy Hutton: Oswald Hinge

Andrew Buchan: John Paul Getty Jr.

Giuseppe Bonifati: Giovanni Iacovoni

Maurizio Lombardi: Il Dottore

Andrea Piedimonte: Corvo

Nicolas Vaporidis: Il Tamia “Chipmunk”

Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film del 2017 Tutti i soldi del mondo, stasera – 1 aprile 2021 – su Rai 3.

Streaming e tv

Dove vedere Tutti i soldi del mondo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 1 aprile 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

