Tutti i sogni ancora in volo: cast, ospiti, quante puntate e streaming

Questa sera, mercoledì 6 novembre 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Tutti i sogni ancora in volo, il grande show di Massimo Ranieri (già trasmesso nel maggio 2023) che vuole omaggiare il varietà di una volta. Un racconto fatto di storie, aneddoti personali e le più belle canzoni di sempre. Ad accompagnare Massimo Ranieri in questo suo viaggio tra i grandi classici della canzone italiana ci sarà Rocío Muñoz Morales. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Ospiti ed anticipazioni

Quali saranno gli ospiti di Tutti i sogni ancora in volo? Ospiti della prima puntata artisti della scena musicale italiana come Gianni Morandi, Diodato, Noemi e The Kolors. La scenografia, realizzata da Gennaro Amendola, è quella delle grandi occasioni ed evoca gli show degli anni ‘60 e ’70. La regia televisiva, che giocherà fra tradizione e modernità, è affidata a Duccio Forzano. L’orchestra è diretta dal Maestro Leonardo De Amicis e a dirigere il corpo di ballo e ideare le coreografie c’è Grazia Cundaria.

Tutti i sogni ancora in volo: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Tutti i sogni ancora in volo su Rai 1? Lo show di Massimo Ranieri andrà in onda con due puntate: la prima mercoledì 6 novembre 2024; la seconda e ultima mercoledì 13 novembre 2023. Quanto dura? La durata di ogni serata sarà di circa 2 ore e 30 minuti. La messa in onda è infatti prevista dalle ore 21,30 alle ore 23,55.

Streaming e tv

Dove vedere Tutti i sogni ancora in volo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.