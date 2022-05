Tutte lo vogliono: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, giovedì 19 maggio 2022, va in onda in prima serata su Rai 2 Tutte lo vogliono, un film commedia del 2015 diretto da Alessio Maria Federici. Scritto da Valentina Gaddi, Maria Teresa Venditti, Alessandra di Pietro, Michela Andreozzi, Mario Ruggeri e Giacomo Ciarrapico, il film dura circa 100 minuti e nel cast figura anche Vanessa Incontrada. Di seguito vediamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

La trama di Tutte lo vogliono segue Orazio, che lavora in un negozio di animali e nel tempo libero cerca di lasciare il segno realizzando video divertenti con protagonisti gli animali. Nello specifico è molto affezionato ad uno scimpanzé che lo segue dappertutto e si comporta sempre più come un essere umano. Chiara Rossi invece lavora con la sua famiglia che gestisce un’azienda di catering ma soffre di anorgasmia e per questo fa terapia di gruppo. Ed è qui che scopre dell’esistenza di GPS, che sta per Generoso Partner Sessuale, una sorta di gigolò moderno. E destino vuole che Orazio venga scambiato per un GPS.

Tutte lo vogliono: il cast del film

Come già anticipato, Tutte lo vogliono vede come protagonista Vanessa Incontrada che interpreta Chiara Rossi. Orazio, invece, ha le fattezze di Enrico Brignano. Di seguito vediamo attori e attrici con i rispettivi personaggi che fanno parte del cast:

Vanessa Incontrada: Chiara Rossi

Enrico Brignano: Orazio Mancini

Giulio Berruti: Raffaello De Angelis

Ilaria Spada: Francesca Petrini

Gianna Paola Scaffidi: Beatrice Rovatelli

Massimo Bagnato: Sé stesso

Andrea Perroni: Marco Gasparini

Giovanna Rei: Ramona Stocci

Massimiliano Vado: Alberto Bassini, lo psicologo

Alessio Manuali: Ferdinando Cafiero, l’oste

Marta Zoboli: Marta Roccasalvo

Federico Perrotta: Stefano Romanticoni, lo chef

Magdalena Grochowska: Giannina Grohskanter

Streaming e TV

Dove vedere Tutte lo vogliono in diretta TV e live streaming? Come anticipato prima, il film è trasmesso giovedì 19 maggio 2022 in prima serata, dalle ore 21:20, su Rai 2. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 2 del telecomando così come sul tasto 502 per la versione HD. Chi invece è interessato alla diretta streaming può accedere a RaiPlay, sia via desktop che via app.