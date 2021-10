Tutta un’altra vita: il cast (attori) del film su Rai 1

Qual è il cast completo di Tutta un’altra vita, film del 2019 diretto da Alessandro Pondi con protagonista Enrico Brignano, un tassista romano che vive due vite parallele. Per un po’. Nel cast anche Ilaria Spada e Paola Minaccioni. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Enrico Brignano: Gianni

Ilaria Spada: Lola

Paola Minaccioni: Lorella

Maurizio Lombardi: Manuel Del Grande

Monica Vallerini: Marta

Daniela Terreri: Erminia

Gabriele Lustri: Annibale

Giordano Di Cola: Gaetano

Rossella Brescia: Donna Danarosa

Giorgio Colangeli: Alfredo

Paolo Sassanelli: Temistocle

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast di Tutta un’altra vita, ma dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 13 ottobre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.