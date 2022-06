Tu si que vales (replica) streaming e diretta tv: dove vedere il programma

A partire da questa sera, sabato 18 giugno 2022, va in onda in replica Tu si que vales, il talent show di Canale 5 che ogni anno elegge un talento speciale. Per l’ottava edizione, andat in onda nel 2021, tornano i quattro giudici più amati dal piccolo schermo quali Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Ma non sono da soli. Ad accompagnarli c’è anche Sabrina Ferilli che rappresenta la giuria popolare. La conduzione invece è affidata questa volta a quattro volti: oltre ai già noti Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara arriva anche Giulia Stabile, vincitrice di Amici 2021. Ma dove seguire il programma in diretta TV e live streaming? Scopriamolo insieme.

In TV

Come già anticipato, Tu si que vales va in onda in prima serata e in replica su Canale 5 sabato 18 giugno 2022 alle ore 21:21. Per seguire la diretta televisiva in chiaro quindi gratuitamente è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarla comodamente al tasto 105.

Tu si que vales streaming

Ma non solo TV. Se vi interessa seguire anche la diretta streaming del talent show potete accedere gratuitamente a MediasetPlay, la piattaforma messa a disposizione degli utenti per seguire tutto quello che passa in TV anche tramite pc e smartphone. In che modo? Basterà registrarsi alla piattaforma oppure effettuare il login se si è già passati per la prima fase. Una volta entrati nella piattaforma, basterà selezionare il canale in diretta, in questo caso Canale 5, dal menù a tendina sulla sinistra. E c’è di più. Con la funzione on-demand, trovate tutte le puntate di Tu si que vales già disponibili per un binge watching.