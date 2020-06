Tu si que vales finale: ospiti e anticipazioni

Questa sera Tu si que vales va in onda di venerdì,19 giugno 2020, anziché con il solito appuntamento di replica del mercoledì, ma sempre su Canale 5. Lo show campione d’ascolti con in giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari darà del filo da torcere al programma Top Dieci della Rai, condotto da Carlo Conti. Nel corso della finale di stasera, dunque, scopriremo il vincitore della passata edizione. Appuntamento su Canale 5 in prima serata dalle 21.20. Chi ha vinto? Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti.

Tutto quello che c’è da sapere su Tu si que vales

Anticipazioni di stasera: la finale

Quella che va in onda stasera è la quinta edizione del fortunato programma in cerca di talenti e qualsiasi arte che va in onda su Canale 5. Schierati in prima linea ci saranno i giudici come al solito: Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari avranno il compito di valutare i potenziali talenti che saliranno sul palcoscenico. A rappresentare la giuria popolare invece sarà Iva Zanicchi, mentre la conduzione per questa serata è affidata a Belen Rodriguez, insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Tu si que vales, dove vedere il programma: tv e streaming

Ma dove vedere la finale di Tu si que vales in tv? Il programma va in onda su Canale 5 venerdì 19 giugno in prima tv alle ore 21,25 (circa). Il canale Mediaset è disponibile al tasto cinque del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 505 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il programma in diretta streaming, tramite smartphone pc e tablet, può collegarsi a MediasetPlay, la piattaforma che mette a disposizione dell’utente tutti i contenuti che vanno in onda in tv.

Chi ha vinto l’edizione del 2019

Potrebbero interessarti Sulle ali della pazzia, il film: trama, cast, streaming Sulle ali della pazzia, la trama del film in prima tv su Rai 2 Notte prima degli esami oggi: trama, cast, trailer, streaming del film su Rai3