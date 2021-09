Tu si que vales 2021: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Tu si que vales 2021? Il programma condotto da Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara, con in giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi va in onda su Canale 5 in prima serata con l’ottava edizione a partire da sabato 18 settembre 2021 alle ore 21.25. In tutto sono previste 12 puntate, con la finale come di consueto in diretta. Ma vediamo insieme la programmazione (attenzione: potrebbero esserci modifiche) di Canale 5 per il talent show:

Prima puntata: 18 settembre 2021

Seconda puntata: 25 settembre 2021

Terza puntata: 2 ottobre 2021

Quarta puntata: 9 ottobre 2021

Quinta puntata: 16 ottobre 2021

Sesta puntata: 23 ottobre 2021

Settima puntata: 30 ottobre 2021

Ottava puntata: 6 novembre 2021

Nona puntata: 13 novembre 2021

Decima puntata: 20 novembre 2021

Undicesima puntata: 27 novembre 2021

Dodicesima puntata: 4 dicembre 2021

Durata

Ma quanto dura ogni puntata della nuova edizione di Tu si que vales 2021? Il programma inizia alle 21.25 e finisce all’una. La durata è dunque di circa 3 ore e mezzo, pubblicità comprese.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per la nuova edizione di Tu si que vales 2021, ma dove vederle in diretta tv e in streaming Tu si que vales 2021? Il talent show in onda ogni sabato sera su Canale 5 a partire dalle 21.20, a cominciare dal 18 settembre. Potete trovare Canale 5 sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. Se non siete a casa, nessun problema. Tu sì que vales è disponibile anche in live streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet. Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.