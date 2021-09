A che ora inizia Tu si que vales: l’orario di messa in onda su Canale 5

A che ora inizia Tu si que vales, la nuova edizione del programma di Canale 5 con in giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi? Ve lo diciamo subito: appuntamento per le 21.25 circa, ogni sabato in prima serata dal 18 settembre 2021. Sul palco dello studio allestito agli Elios di Roma saliranno vari concorrenti, tra cui escapologi, acrobati, funamboli, artisti di strada, giocolieri, mentalisti, cantanti, ballerini, maghi, imitatori, illusionisti, comici, attori e campioni delle più disparate discipline sportive.

Quante puntate

Abbiamo visto a che ora inizia Tu si que vales, ma quante puntate sono previste per il talent show di Canale 5? Come lo scorso anno, il talent show va in onda per 12 puntate, ogni sabato sera in prima serata su Canale 5. La finale come di consueto sarà in diretta, durante la quale verrà eletto il vincitore di questa ottava edizione. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):