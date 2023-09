Truth – Il prezzo della verità: trama e cast del film su La7

Questa sera, domenica 25 settembre 2023, alle ore 21.15 su La7 va in onda Truth – Il prezzo della verità, pellicola del 2015 diretta da James Vanderbilt. La pellicola, con protagonisti Cate Blanchett e Robert Redford, è l’adattamento cinematografico delle memorie della giornalista Mary Mapes, intitolate Truth and Duty: The Press, the President and the Privilege of Power e racconta del servizio tv trasmesso nel settembre 2004 dalla CBS nel corso della trasmissione giornalistica 60 Minutes di cui la Mapes era produttrice, noto come Killian documents, sul servizio militare svolto dal presidente George W. Bush nella Guardia Nazionale del Texas, per evitare di partecipare alla guerra del Vietnam. Di seguito tutte le informazioni come la trama e il cast.

Trama

Il film racconta di un controverso scandalo giornalistico statunitense. Siamo nel 2004: il presidente in carica George W. Bush si sta preparando per le imminenti elezioni presidenziali, sperando di essere riconfermato per un altro mandato. Nel frattempo, Mary Mapes (Cate Blanchett) – giornalista di punta della CBS News – inizia ad indagare sul passato del politico.

Mapes sospetta che Bush sia stato arruolato negli anni Settanta nella Guardia Nazionale grazie ad alcune raccomandazioni e favoritismi, evitando così la leva militare e l’obbligo di partecipare alla guerra in Vietnam. La giornalista ottiene la conferma della sua tesi dal governatore del Texas Ben Barnes e dal colonnello Bill Burkett, il quale le fornisce alcuni documenti chiave per l’inchiesta.

Supportata dal collega Dan Rather (Robert Redford), Mapes realizza un servizio per 60 Minutes – programma di successo della CBS – in cui svela lo scoop scandaloso sul presidente. La notizia genera grande clamore mediatico, ma ben presto gli stessi giornalisti si trovano sotto inchiesta, poiché la documentazione e le fonti da loro utilizzate si rivelano essere né ufficiali né attendibili…

Truth – Il prezzo della verità: il cast del film

Qual è il cast di Truth – Il prezzo della verità? Protagonisti sono grandi attori come Robert Redford, Cate Blanchett, Elisabeth Moss, Topher Grace, Dennis Quaid, Bruce Greenwood, David Lyons, John Benjamin Hickey. Di seguito tutte gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Cate Blanchett: Mary Mapes

Robert Redford: Dan Rather

Topher Grace: Mike Smith

Dennis Quaid: colonnello Roger Charles

Stacy Keach: colonnello Bill Burkett

Elisabeth Moss: Lucy Scott

Bruce Greenwood: Andrew Heyward

David Lyons: Josh Howard

John Benjamin Hickey: Mark Wrolstad

Dermot Mulroney: Lawrence Lanpher

Andrew McFarlane: Dick Hibey

Rachael Blake: Betsy West

Natalie Saleeba: Mary Murphy

Noni Hazlehurst: Nicki Burkett

Connor Burke: Robert Mapes

Felix Williamson: Mike Missal

Helmut Bakaitis: Dick Thornburgh

Lewis Fitz-Gerald: Louis Boccardi

Nicholas Hope: Marcel Matley

Philip Quast: Ben Barnes

Zahra Newman: Dana Roberson

Eliza Logan: Emily Will

Steve Bastoni: Gil Schwartz

Adam Saunders: Tom

Martin Sacks: Robert Strong

Jo Turner: brig. gen. Mark Kimmitt

Patrick St. Esprit: brig. gen. Buck Staudt

Streaming e tv

Dove vedere Truth – Il prezzo della verità in diretta tv e in streaming? Appuntamento su La7 questa sera, domenica 25 settembre 2023, alle ore 21.15. Anche in streaming su Infinity +.