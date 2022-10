True Lies: trama, cast, trailer e streaming del film stasera 10 ottobre 2022 in onda su La7

Questa sera, lunedì 10 ottobre 2022, va in onda in prima serata su La7 il film True Lies, pellicola d’azione del 1994 diretta da James Cameron, con nel cast attori molto famosi come Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis. Si tratta del terzo e ultimo film del duo Cameron-Schwarzenegger. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

True Lies, la trama del film

Il protagonista della storia è Harry Tasker, interpretato da Arnold Schwarzenegger, un rappresentante di apparecchi informatici con una vita piuttosto noiosa, soprattutto agli occhi della moglie Helen e della figlia Dana. Ma la realtà è ben diversa, perché Harry è in realtà una spia che lavora per la Omega Sector, una segreta agenzia della sicurezza del governo degli Stati Uniti. Proprio durante un’importante missione in Svizzera, Harry e i suoi incontrano una donna, Juno Skinner, legata a pericolosi terroristi del Medio Oriente. L’indagine porta il protagonista del film True Lies a essere sempre lontano da casa e a trascurare la moglie. Quest’ultima allora decide di farsi corteggiare da Simon (Bill Paxton): un rivenditore d’auto, che riesce a conquistarla fingendosi una spia. Harry, una volta scoperto il tutto, sarà chiamato a muoversi per salvare sia il suo matrimonio sia il proprio Paese.

True Lies film, il cast

Tanti gli attori noti che hanno preso parte a questo film del 1994. Su tutti, nel ruolo del protagonista Harry Tasker, troviamo Arnold Schwarzenegger. Nei panni della moglie Helen troviamo Jamie Lee Curtis, mentre Tom Arnold è Albert Gibson. Nel ruolo di Samon c’è Bill Baxton, in quello di Juno Skinner c’è Tia Carrere. Infine tra i personaggi protagonisti del cast, Eliza Dushku è Dana Tasker. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Arnold Schwarzenegger: Harry Tasker

Jamie Lee Curtis: Helen Tasker

Tom Arnold: Albert “Gib” Gibson

Bill Paxton: Simon

Art Malik: Salim Abu Aziz

Tia Carrere: Juno Skinner

Eliza Dushku: Dana Tasker

Grant Heslov: Faisil

Charlton Heston: Spencer Trilby

True Lies film, il trailer

Ecco il trailer ufficiale del film stasera su La7 in prima serata:

True Lies, dove vedere il film in live streaming

Dove vedere Palio in diretta TV e in streaming? Il documentario, come già detto, va in onda lunedì 10 ottobre 2022 in prima serata su La7 a partire dalle ore 21:15. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 7 del telecomando. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarlo anche al tasto 107.