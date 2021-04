Troppo napoletano: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 12 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Troppo napoletano, film del 2016 diretto da Gianluca Ansanelli con Serena Rossi e la partecipazione di Clementino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Debora, affascinante napoletana verace, dopo la morte del marito, cantante neomelodico, si preoccupa del figlio Ciro, scugnizzo complessato, tanto da portarlo dal timido psicologo Tommaso. Quest’ultimo si rende conto che i problemi di Ciro sono dovuti alle sue inquietudini amorose per la piccola Ludovica: tra Tommaso invaghito di Debora e Ciro che insegue Ludovica si crea una sottile complicità, dove ognuno dei due aiuta l’altro a coronare i suoi sogni.

Troppo napoletano: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Troppo napoletano, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco di tutti gli attori con i relativi personaggi:

Serena Rossi: Debora Iovine

Luigi Esposito: Tommaso Orfei

Rosario Morra: Stefano Mancini

Gennaro Guazzo: Ciro Iovine

Giorgia Agata: Ludovica Mancini

Giovanni Esposito: Esposito

Salvatore Misticone: nonno Gaetano

Nunzia Schiano: signora Scognamiglio

Loredana Simioli: zia Maria

Giusi Cervizzi: zia Teresa

Antonella Lori: nonna Carmela

Luigi Attrice: zio Alfredo

Rosaria De Cicco: professoressa di italiano

Eleonora Albrecht: Linda

Maria Del Monte: fioraia

Gianni Parisi: preside

Gianni Ferreri: Alfredo Quagliarulo

Gennaro Di Biase: Genny Maresca

Clementino: se stesso

Streaming e tv

Dove vedere Troppo napoletano in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 12 aprile 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti La fuggitiva: la trama della prossima puntata, la terza Isola dei Famosi 2021, le anticipazioni dell’ottava puntata: concorrenti e ultime news Divorzio a Las Vegas: tutto quello che c’è da sapere sul film