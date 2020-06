Tredici, il cast della quarta stagione: chi rivedremo e chi no

Il 5 giugno arriva su Netflix Tredici, in lingua originale conosciuto come 13 Reasons Why, un teen drama tratto dall’omonimo romanzo che ha ottenuto un grande successo (e scatenato anche diverse polemiche, soprattutto con la prima stagione). Il quarto capitolo sarà anche l’ultimo, per questo vedremo i nostri protagonisti alle prese con l’ultimo anno di scuola, pronti per il loro diploma, ma anche impegnati a sotterrare i loro segreti, mentre altri sembrano avere tutta l’intenzione di portarli a galla. Ma chi vediamo nel cast della quarta stagione? Vediamolo insieme.

Tredici, il cast della stagione 4

La quarta stagione vedrà molti dei personaggi amati di Tredici, forse anche quelli che ormai non ci sono più tramite l’utilizzo di flashback. Questo dettaglio in realtà è più una teoria, enfatizzata dal video che Netflix ha diffuso per annunciare la quarta stagione, una sorta di raccolta di momenti da dietro le quinte dove appaiono anche gli attori che interpretano Monty e Bryce, personaggi morti nella serie tv.

Nella quarta stagione vedremo sicuramente Clay Jensen, il protagonista, interpretato da Dylan Minnette. Al suo fianco rivedremo Tony interpretato da Christian Navarro, Jessica Davis interpretata da Alisha Boe, Justin Foley interpretato da Brandon Flynn e Zach Dempsey interpretato da Ross Butler. E ancora vediamo Devid Druid nei panni di Tyler Down, Grace Saif che interpreta Ani Achola, Josh Hamilton che interpreta il signor Jensen ed Amy Hargreaves interpreta Lainie Jensen; infine anche Miles Heizer interpreta Alex Standall.

Nel cast della quarta stagione si farà spazio anche a nuovi personaggi: arriva Gary Sinise che interpreta un terapista che aiuterà Clay a sentirsi meglio mentalmente. Jan Luis Castellanos invece sarà un capitano carismatico e leale alla squadra di football.

