Tre uomini e una gamba: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, domenica 1 maggio 2022, va in onda su Italia 1 Tre uomini e una gamba, uno dei film più popolari con protagonista il trio composto da Aldo, Giovanni e Giacomo. La commedia è arrivata nelle sale nel 1997 e dura circa 98 minuti. Di seguito vediamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

La storia segue Aldo, Giovanni e Giacomo in partenza per le vacanze estive. Aldo e Giovanni sono sposati con due sorelle, mentre Giacomo è fidanzato con la terza ed è pronto a sposarsi. Di fatto stanno partendo proprio per le imminenti nozze che si svolgeranno in Puglia. Oltre ad essere uniti da un elemento famigliare, i tre lavorano nel negozio di proprietà del suocero. Ma, al di fuori di questi due contesti, non si frequentano perché non hanno elementi in comune. Giovanni è il più pignolo dei tre, un uomo cinico che odia gli animali e i bambini in egual misura perché entrambi sporcano. Giacomo invece è un uomo disordinato, fuma e mangia malissimo ed è anche ipocondriaco. Infine Aldo è quello più distratto del gruppo ed è l’unico del Sud. I tre partono per la Puglia con una gamba scolpita da Michel Garpez, famosissimo artista americano, e dovranno preservarla ad ogni costo.

Tre uomini e una gamba: il cast del film

Come già anticipato, il film punta tutto sul trio protagonista composto dai comici Aldo, Giovanni e Giacomo. Ma non sono gli unici attori a comporre il cast. Di seguito vi riportiamo l’elenco di attori e attrici con relativi personaggi del film:

Aldo Baglio: Aldo, Al, Ajeje Brazorf, Dracula

Giovanni Storti: Giovanni, John, controllore, Gino

Giacomo Poretti: Giacomino, Jack, passeggero, Michele

Marina Massironi: Chiara, Giusy

Carlo Croccolo: Eros Cecconi

Maria Pia Casilio: signora Cecconi

Luciana Littizzetto: Giuliana Cecconi

Vittoria Piancastelli: Marta Cecconi

Eleonora Mazzoni: moglie di Aldo

Augusto Zucchi: medico

Rosalina Neri: portinaia

Gaetano Amato: ricettatore

Mohamed El Sayed: ingegnere marocchino

Giorgio Centamore: cameriere

Antonio Rucco: Maresciallo Carabinieri

Streaming e TV

Ma dove vedere Tre uomini e una gamba in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film va in onda domenica 1 maggio 2022 alle ore 21:20 su Italia 1. Il canale di Mediaset è disponibile al tasto 6 del telecomando, oppure al tasto 506 per la versione HD, così come al tasto 106 per la pay-tv di Sky. Chi invece vuole seguire la commedia in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay.