Tre piani: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Stasera, martedì 23 aprile 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Tre piani, film del 2021 diretto da Nanni Moretti. Il film, adattamento cinematografico del romanzo omonimo del 2017 scritto da Eshkol Nevo, ha per protagonista un cast corale che comprende, oltre allo stesso Moretti, Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Elena Lietti, Alessandro Sperduti, Denise Tantucci, Anna Bonaiuto, Paolo Graziosi, Stefano Dionisi e Tommaso Ragno. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La storia si svolge in una palazzina di tre piani situata in un quartiere borghese di Roma. Al primo piano vivono Lucio e Sara, genitori della piccola Francesca. L’appartamento di fronte è abitato da una coppia di anziani, Giovanna e Renato, quest’ultimo sofferente di una iniziale demenza senile.

Al secondo piano Monica, mamma di Beatrice e moglie di Giorgio, costantemente all’estero per lavoro, combatte una silenziosa battaglia contro la solitudine: si trova a vivere la prima gravidanza e il parto totalmente da sola. La donna teme di poter andare incontro allo stesso destino di sua madre, ricoverata in clinica per disturbi mentali, e inizia effettivamente ad avere strane visioni, al punto che molte esperienze che afferma di aver vissuto sembrano in realtà soltanto frutto della sua mente.

Al terzo piano abitano Dora e Vittorio, entrambi giudici, insieme al figlio di vent’anni, Andrea. Una notte il ragazzo, mentre guida in stato di ebbrezza, investe e uccide una donna. Sconvolto, chiede ai genitori di fargli evitare il carcere, ma Vittorio pensa che suo figlio debba essere giudicato e condannato per quello che ha fatto.

Tre piani: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Tre piani, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Margherita Buy: Dora Simoncini

Riccardo Scamarcio: Lucio Polara

Alba Rohrwacher: Monica

Adriano Giannini: Giorgio

Elena Lietti: Sara Polara

Alessandro Sperduti: Andrea Bardi

Denise Tantucci: Charlotte

Nanni Moretti: Vittorio Bardi

Anna Bonaiuto: Giovanna Lanciani

Paolo Graziosi: Renato Lanciani

Stefano Dionisi: Roberto

Tommaso Ragno: Luigi

Teco Celio: Saverio Brasini

Chiara Abalsamo: Francesca Polara a 7 anni

Giulia Coppari: Francesca Polara a 12 anni

Gea Dall’Orto: Francesca Polara a 17 anni

Francesco Acquaroli: psichiatra

Alessia Giuliani: poliziotta

Roberto De Francesco: potenziale acquirente casa Bardi

Irene Casagrande: Agnese

Sergio Pierattini: vedovo della donna investita

Streaming e tv

Dove vedere Tre piani in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 23 aprile 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.