Tre noci per Cenerentola: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Il film Tre noci per Cenerentola è una pellicola norvegese del 2021 trasmesso in prima visione su Sky Cinema questa sera, 14 ottobre 2022, alle ore 21.15. La pellicola racconta la storia di Cenerentola: nelle foreste innevate l’eroina combatte contro la sua malvagia matrigna per il sogno di incontrare il bel principe. Il film rappresenta il debutto alla regia di un lungometraggio di Cecilie Mosl. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Tre noci per Cenerentola? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta le vicende della dolce ma coraggiosa Cenerentola. Dalla morte del padre, la ragazza vive con la crudele matrigna e la viziata sorellastra Dora, che la trattano come se fosse una serva. Durante una delle sue quotidiane fughe nei boschi, Cenerentola impedisce a un paio di uomini di dare la caccia agli animali selvatici. Tra questi, c’è anche il bel principe del regno. Come per incanto, Cenerentola e il principe si sentono immediatamente attratti l’una dall’altro. Tuttavia, è già stabilito che il principe trovi la sua futura sposa durante un ballo reale a cui, per ovvie ragioni, Cenerentola non può prendere parte. Armata di coraggio e aiutata dalle sue tre noci magiche, Cenerentola decide di pensare finalmente a se stessa e di prendere in mano le redini del suo destino. Sarà mai in grado di liberarsi dalla tirannia della matrigna e di trovare il vero amore con cui vivere felici e contenti per sempre?

Tre noci per Cenerentola: il cast

Con protagonisti la cantante pop Astrid S nei panni di Cenerentola e l’attore Cengiz Al in quelli del Principe Azzurro, Tre noci per Cenerentola rappresenta il debutto alla regia di un lungometraggio di Cecilie Mosli, regista di episodi di serie tv come Grey’s Anatomy e Thin Ice e a sua volta attrice dalla solida carriera. Accanto ad Astrid S (il cui cognome è Smeplass), alla sua prima prova da attrice, Cengiz Al, recitano anche gli attori Ellen Dorrit Petersen (la malvagia matrigna di Cenerentola), Ingrid Giæver (la sorellastra), Thorbjørn Harr (il re) e Nasrin Khusrawi (la regina).

Il trailer

Vediamo insieme il trailer del film su Sky Cinema.

Streaming e tv

Dove vedere Tre noci per Cenerentola in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 14 ottobre 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.