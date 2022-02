Tre manifesti a Ebbing, Missouri: trama, cast e streaming del film

Stasera, 4 febbraio 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Tre manifesti a Ebbing, Missouri, film del 2017 scritto e diretto da Martin McDonagh, con protagonisti Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, John Hawkes e Peter Dinklage. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ebbing, Missouri. Mildred Hayes è una madre divorziata e con un figlio a carico, Robbie. A sette mesi dalla morte dell’altra sua figlia, Angela, violentata e bruciata viva, si accorge che sulla strada che porta alla sua casa vi sono tre cartelloni pubblicitari in disuso. Decide di affittarli dall’agente pubblicitario Red Welby e vi fa affiggere sopra tre frasi: “Stuprata mentre stava morendo”, “E ancora nessun arresto”, “Come mai, sceriffo Willoughby?”. I suoi concittadini hanno sempre compatito la situazione di Mildred, ma di fronte a quest’accusa esplicita in molti si ergono in difesa dello sceriffo Bill Willoughby, membro stimato della comunità, che tra l’altro, stando alle voci, soffrirebbe di un cancro al pancreas in fase terminale. Fra questi vi è Jason, un poliziotto con problemi di violenza e di alcolismo, che vede in Bill una sorta di mentore. Mildred e Robbie diventano il bersaglio di piccoli soprusi e minacce, che si aggravano ulteriormente dopo che la donna viene intervistata da un telegiornale locale. Bill capisce la rabbia che Mildred cova, ma è altresì convinto del fatto che lui e i suoi uomini abbiano fatto tutto ciò che era in loro potere per scoprire i colpevoli della morte di Angela: con poche prove e senza alcun testimone oculare è difficile muoversi in una qualunque direzione, e il DNA del colpevole ritrovato sul cadavere di Angela non corrisponde a quello di nessun abitante del luogo. Mildred non accetta però ragioni, e ribadisce la sua ferrea volontà nel mantenere i cartelloni anche all’ex marito Charlie, giunto in città dopo aver visto il servizio televisivo per chiederle di farla finita con quella storia. Charlie ricorda a Mildred che fu per certi versi proprio lei causa della morte di Angela: la sera dell’omicidio, infatti, rifiutò di prestare l’auto alla figlia, e la costrinse così ad andare in città a piedi, da sola.

Tre manifesti a Ebbing, Missouri: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Tre manifesti a Ebbing, Missouri, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Frances McDormand: Mildred Hayes

Woody Harrelson: sceriffo Bill Willoughby

Sam Rockwell: agente Jason Dixon

Caleb Landry Jones: Red Welby

John Hawkes: Charlie Hayes

Lucas Hedges: Robbie Hayes

Peter Dinklage: James

Abbie Cornish: Anne Willoughby

Samara Weaving: Penelope

Clarke Peters: Abercrombie

Darrell Britt-Gibson: Jerome

Kathryn Newton: Angela Hayes

Kerry Condon: Pamela

Željko Ivanek: sergente Cedric Connelly

Amanda Warren: Denise

Christopher Berry: Tony

Sandy Martin: signora Dixon

Jerry Winsett: Geoffrey

Nick Searcy: padre Montgomery

Malaya Rivera Drew: Gabriella Forrester

Brendan Sexton III: sospettato

Streaming e tv

Dove vedere Tre manifesti a Ebbing, Missouri in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 4 febbraio 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.