Trappola in fondo al mare: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 9 marzo 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Trappola in fondo al mare, film del 2005 diretto da John Stockwell. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Bahamas: durante un’immersione nell’oceano, quattro amici ritrovano un antico relitto che pare contenga milioni in oro. Ma oltre al vascello si imbattono anche in un altro relitto: un aereo precipitato che trasportava un altrettanto prezioso carico di cocaina. I quattro fanno un patto: per il momento non riveleranno a nessuno la scoperta per evitare che il sopraggiungere di altre persone possa attirare anche cacciatori d’oro che saccheggerebbero il vascello prima che loro possano ispezionarlo. Tuttavia non sanno che alla ricerca del carico di droga c’è una banda di criminali privi di scrupoli, intenzionata a recuperare ad ogni costo la merce perduta.

Trappola in fondo al mare: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Trappola in fondo al mare, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Paul Walker: Jared Cole

Jessica Alba: Samantha Sam Cole

Cole Scott Caan: Bryce Dunn

Ashley Scott: Amanda Collins

Josh Brolin: Derek Bates

James Frain: Reyes

Tyson Beckford: Primo

Dwayne Adway: Roy

Javon Frazer: Danny

Streaming e tv

Dove vedere Trappola in fondo al mare in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 9 marzo 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.

