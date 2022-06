Transformers: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 25 giugno 2022, va in onda Transformers, il primo film dell’appassionante saga cinematografica fantascientifica uscito nel 2007. Diretto da Michael Bay, questo primo film ha posto le basi per costruire un intero universo di successo a cui hanno fatto seguito altri 4 film. L’ultimo è uscito nel 2017. Di seguito vediamo la trama e il cast del primo film.

Trama

Il primo film introduce la storia del pianeta Cybertron che migliaia di anni prima è stato raso al suolo da una guerra civile tra due fazioni di Transformers. Ci sono gli Autobot guidati da Optimus Prime che lottava per la pace; e poi ci sono i Decepticon, distruttivi e tifosi della tirannia guidati da Megatron. Per evitare che cadesse nelle mani sbagliate, Optimus ha spedito nello spazio un antico manufatto, l’AllSpark, finito sulla Terra. Megatron l’ha raggiunto ma si è schiantato nelle profondità del circolo polare artico dov’è stato poi scoperto da un esploratore nel 1895. L’alieno ha impresso le coordinate del manufatto nei suoi occhiali e quegli occhiali sono poi finiti a suo pronipote, Sam.

Transformers: il cast del film

Chi fa parte del cast di Transformers? Di seguito vediamo gli attori e i rispettivi personaggi che compongono il cast:

Shia LaBeouf: Sam Witwicky

Megan Fox: Mikaela Banes

Josh Duhamel: capitano Lennox

Rachael Taylor: Maggie Marconi

Tyrese Gibson: Epps

Jon Voight: Keller

Anthony Anderson: Glen

John Turturro: agente Simmons

Michael O’Neill: Tom Banachek

Bernie Mac: Bobby Bolivia

Kevin Dunn: Ron Witwicky

Julie White: Judy Witwicky

Carlos Moreno Jr.: Manny

Amaury Nolasco: Fig Figueroa

Streaming e TV

Dove vedere Transformers in diretta TV e live streaming? Il film va in onda in prima serata su Italia 1 sabato 25 giugno 2022 alle ore 21:20. Per seguire il film in diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando oppure al tasto 506 per l’HD. Chi invece vuole seguire lo spettacolo in live streaming può farlo tramite MediasetPlay, piattaforma messa a disposizione degli utenti sia via desktop che tramite app.