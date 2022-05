Transformers – L’ultimo cavaliere: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 26 maggio 2022, va in onda in prima serata Transformers – L’ultimo cavaliere, un film del 2017 diretto da Michael Bay. Si tratta del quinto capitolo dell’appassionante saga cinematografica dedicata ai Transformers ed è il sequel diretto di Transformers 4 – L’era dell’estinzione. Di seguito vediamo qual è la trama e chi figura nel cast.

Trama

Nel quinto episodio della saga dei Transformers, il mondo si capovolge. Le prede diventano eroi, mentre gli eroi si tramutano in cattivi. Ma soltanto uno di questi due mondi può sopravvivere. Gli Autobot negli ultimi anni hanno seguito la guida di Optimus Prime e hanno difeso la terra dalle minacce aliene. Dopo i Decepticon di Megratron e i Creatori, la terra avrebbe potuto vivere un periodo di pace che invece non è durato a lungo. Il nuovo mistero riguarda il popolo delle gigantesche creature che hanno aiutate i Bumblebee. Da dove provengono i Transfomers? Un segreto custodito a lungo e che invece sta per essere scoperto. Nel frattempo Optimus Prime dichiara guerra alla razza umana.

Transformers – L’ultimo cavaliere: il cast

Ora che abbiamo svelato la trama, scopriamo invece chi fa parte del cast di Transformers – L’ultimo cavaliere. Di seguito vi riportiamo l’elenco di attori e attrici e i rispettivi personaggi che interpretano nel film:

Mark Wahlberg: Cade Yeager

Anthony Hopkins: Sir Edmund Burton

Josh Duhamel: Ten. col. William Lennox

Laura Haddock: Viviane Wembley

Isabela Moner: Izabella

Stanley Tucci: Merlino

John Turturro: Agente Seymour Simmons

Jerrod Carmichael: Jimmy

Santiago Cabrera: Santos

Glenn Morshower: Generale Morshower

Liam Garrigan: Re Artù

Mitch Pileggi: Leader di un gruppo TRF

Gil Birmingham: Commissario Sherman

Mark Ryan: Tenente

Martin McCreadie: Lancillotto

Streaming e TV

Dove vedere Transformers – L’ultimo cavaliere in diretta TV e live streaming? Il film, come già anticipato prima, va in onda in prima serata giovedì 26 maggio 2022 alle ore 21:20 su Italia 1. Per seguire il film in diretta televisiva basterà sintonizzarsi sul tasto 6 del telecomando oppure al tasto 506 per l’HD. Chi è interessato alla live streaming può invece sintonizzarsi su MediasetPlay sia tramite desktop che via app.