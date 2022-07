Transformers 3: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 2 luglio 2022, va in onda Transformers 3. Si tratta del terzo film della saga diretta da Michael Bay che racconta dei robot forzuti sulla Terra. Il terzo capitolo è arrivato nelle sale nel 2011 e si è classificato anche al 27esimo posto della classifica dei film con i migliori incassi internazionali di sempre. Inoltre ha incassato varie candidature agli Oscar per l’aspetto tecnico come effetti speciali e sonoro. Di seguito vediamo qual è la trama e chi figura nel cast.

Trama

Il film inizia con un flashback che ci riporta nel 1961, quando un’astronave cybertroniana si è schiantata contro il lato oscuro della Luna terrestre con a bordo un’invenzione che avrebbe potuto mettere fine alla guerra civile tra Autobot e Decepticon. Quell’incidente è stato poi coperto con l’arrivo dell’Apollo 11 sulla Luna. Al tempo presente, gli Autobot sulla Terra aiutano l’esercito americano a prevenire i conflitti mondiali ma, durante una missione a Chernobyk, si indaga su una tecnologia sospetta, aliena. Qui infatti trova una pila a combustione dell’Arca e così scopre della missione top secret sulla Luna. Allora decide di raggiungerla e trova la carcassa dell’astronave schiantatasi anni prima, dove c’è ancora il cadavere del suo predecessore. Sulla nave però trova anche qualcos altro.

Transformers 3: il cast del film

Ecco chi fa parte del cast di Transformers 3:

Shia LaBeouf: Sam Witwicky

Rosie Huntington-Whiteley: Carly Brooks Spencer

Josh Duhamel: Colon. William Lennox

John Turturro: Seymour Simmons

Tyrese Gibson: Robert Epps

John Malkovich: Bruce Brazos

Patrick Dempsey: Dylan Gould

Glenn Morshower: gen. Morshower

Alan Tudyk: Dutch

Frances McDormand: Charlotte Mearing

Julie White: Judy Witwicky

Kevin Dunn: Ron Witwicky

Ken Jeong: Jerry

Lester Speight: Hardcore Eddie

Elya Baskin: Dimitri

Eugene Alper: Yuri

Andrew Daly: Donnie

Buzz Aldrin: se stesso

Cory Tucker: Buzz Aldrin (nel 1969)

Don Jeanes: Neil Armstrong (nel 1969)

Streaming e TV

Dove vedere Transformers 3 in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film va in onda in prima serata su Italia 1 sabato 2 luglio 2022 alle ore 21:20. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 6 del telecomando o al tasto 506 per l’HD. Se invece vi interessa seguire il film in live streaming potete accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay, utile sia da desktop che da app.