Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata, 5 gennaio

Questa sera, domenica 5 gennaio 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda la sesta puntata di Tradimento, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset. Nel cast troviamo volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Davut confessa al procuratore Tuncay ciò che è accaduto la sera dell’incidente: Tim voleva far ricadere la colpa su Oylum e sua madre Nuran aveva minacciato di licenziarlo se non avesse coperto il figlio. Oylum viene scagionata e avvisa Tolga, che torna ad Ankara appena viene a conoscenza della situazione di Guzide. La famiglia dell’uomo deceduto nell’incidente confessa a un giornalista di essere stata convinta dall’avvocato di Tim Jankens ad accusare Oylum dell’accaduto.

Lara e Kaan mettono in atto un piano per raggirare Ozan e ottenere quello che vogliono. Nel frattempo, Sezai e Tarik si dedicano a dimostrare che Ismet ha sottratto denaro alla famiglia Jakens, controllando i movimenti sui conti bancari del giudice corrotto. Guzide, sotto custodia, riceve un ‘meritato trattamento di favore’ dal commissario e dagli agenti di polizia. I suoi famigliari cenano insieme al ristorante, e successivamente, in mancanza di una camera d’hotel dove alloggiare, si recano a dormire casa di Selin. Nazan e Umit passano prima a salutare Guzide, mentre Tarik e Oylum, a casa da soli, sono costretti a confrontarsi e a fare i conti con le loro bugie. Tarik infatti riconosce la stanza dove Oylum faceva le videochiamate, fingendo di essere ad Amsterdam. Furioso, le chiede spiegazioni, ma la lite si trasforma poi nell’opportunita’ di poter confidare le proprie fragilita’. Dopo aver fatto pace, anche Oylum decide di andare a salutare sua madre prima di andare a dormire.

Ozan tenta di rubare l’auto per riportarla a Lara per conto di Kaan, ma viene fermato dalle guardie del cantiere in cui il veicolo era nascosto. Gli impiegati sul posto contattano Oltan, il proprietario del cantiere, che interviene e scopre da Ozan dell’esistenza di una presunta telecamera nascosta nella stanza in cui Kaan è presumibilmente morto. Intanto Tolga dichiara il suo amore a Oylum, che però sembra rifiutarlo. Quando la giovane torna a casa scopre da suo zio Umit un video in cui la moglie della vittima dell’incidente stradale dice di essere stata corrotta affinché incolpasse Oylum. Nel frattempo, Oltan aiuta anche Tarik e Sezai a trovare delle prove che possano dimostrare la corruzione del giudice Ismet e le presenteranno al procuratore Tuncay durante il rilascio di Guzide. Intanto, Burcu e Yesim escogitano un piano per far tornare Tarik.

Cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Tradimento? Vediamo insieme gli attori e i personaggi di Tradimento.

Vahide Perçin interpreta la protagonista Güzide Yenersoy, giudice integerrimo e inflessibile, mantiene un atteggiamento fermo e risoluto sia in tribunale sia nella vita privata. Dopo anni di carriera senza compromessi, si trova costretta a rinunciare al suo amato lavoro per salvare la vita di uno dei suoi figli.

Mustafa Uğurlu è Tarık Yenersoy, avvocato di successo e marito di Güzide. Dietro l’apparenza di carismatico professionista, Tarık nasconde loschi affari e oscuri segreti. Yusuf Çim dà il volto a Ozan Yenersoy, giovane ingegnere e figlio di Güzide. Ha ereditato l’avidità dal padre Tarık e questa sua ambizione ne ostacola la carriera.

Feyza Sevil Güngör è Oylum Yenersoy, figlia di Güzide che ha dovuto rinunciare all’amore di Tolga per sposare Behram, condannandosi a un matrimonio infelice. Caner Şahin interpreta Tolga Kaşifoğlu, ragazzo da sempre innamorato dell’amica d’infanzia Oylum. La loro storia è naufragata per orgoglio e pressioni familiari. Il giovane a sposato Selin, migliore amica di Oylum. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.