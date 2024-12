Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata, 22 dicembre

Questa sera, domenica 22 dicembre 2024, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Tradimento, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset. Nel cast troviamo volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Guzide decide di riportare Emre a casa della madre. Tarik confessa a Oltan che Ozan ha investito il suo milione di dollari in un fondo in Corea e non potra’ toccarli per altre due settimane. Oltan e Tolga pero’, capiscono subito che Ozan ha mentito. Nazan decide di andare a trovare Ozan al lavoro, ma al suo arrivo non lo trova e scopre, con sua grande sorpresa, che Ozan si è dimesso già da tempo.

Nazan, dopo avere avvistato Tarik sul balcone di casa insieme a Yesim, convince Guzide a sorprenderlo in flagranza di adulterio. Le due donne, con Umit e la polizia, arrivano alla porta di casa dei due, ma all’ultimo momento Guzide cambia idea. Non se la sente di rivendicare dei diritti su quell’appartamento il cui acquisto costò a Tarik anni di lavoro. Tolga riesce ad ottenere i filmati delle telecamere di sorveglianza che dimostrano l’innocenza di Oylum e li consegna a Guzide. Verranno depositati come nuova prova per l’imminente udienza. Ozan e Mesut continuano ad indagare online, nella speranza di trovare Kaan e smascherarlo. Mesut chiede a Lara l’amicizia con un account falso e fa una scoperta incredibile: Kaan frequenta Lara. Questo spingerà Ozan ad andare a casa della ragazza per sorprendere Kaan, con un epilogo sconvolgente.

La figlia di Güzide, Oylum, è sotto processo per un incidente stradale. Oylum è accusata ingiustamente, e la sua detenzione prolungata sembra essere influenzata dalla posizione politica del padre dell’altra parte coinvolta. Güzide, disperata, cerca di utilizzare ogni mezzo per salvare sua figlia, incluso ottenere illegalmente le prove video, che però vengono scartate dal giudice. Tarik è diviso tra il tentativo di aiutare Oylum e la nuova vita con Yesim. Questo crea tensioni familiari, specialmente tra Oylum e suo padre, che lei non riconosce piu’ come l’uomo che ammirava. La relazione extraconiugale di Tarik si rivela essere un peso, tanto che lui stesso ammette di rimpiangere alcune delle sue scelte. Nel frattempo, l’avvocato Sercan è coinvolto nella manipolazione del processo per proteggere la reputazione diplomatica della famiglia di Tim. Güzide affronta duramente la madre dell’altro accusato, ma la situazione è complicata e il destino di Oylum resta incerto.

Cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Tradimento? Nel cast della nuova fiction turca di Canale 5 ci sono volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Vediamo insieme gli attori e i personaggi di Tradimento.

Vahide Perçin interpreta la protagonista Güzide Yenersoy, giudice integerrimo e inflessibile, mantiene un atteggiamento fermo e risoluto sia in tribunale sia nella vita privata. Dopo anni di carriera senza compromessi, si trova costretta a rinunciare al suo amato lavoro per salvare la vita di uno dei suoi figli.

Mustafa Uğurlu è Tarık Yenersoy, avvocato di successo e marito di Güzide. Dietro l’apparenza di carismatico professionista, Tarık nasconde loschi affari e oscuri segreti. Yusuf Çim dà il volto a Ozan Yenersoy, giovane ingegnere e figlio di Güzide. Ha ereditato l’avidità dal padre Tarık e questa sua ambizione ne ostacola la carriera.

Feyza Sevil Güngör è Oylum Yenersoy, figlia di Güzide che ha dovuto rinunciare all’amore di Tolga per sposare Behram, condannandosi a un matrimonio infelice. Caner Şahin interpreta Tolga Kaşifoğlu, ragazzo da sempre innamorato dell’amica d’infanzia Oylum. La loro storia è naufragata per orgoglio e pressioni familiari. Il giovane a sposato Selin, migliore amica di Oylum. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.