Tra le onde delle Hawaii: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Stasera, mercoledì 2 agosto 2023, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Tra le onde delle Hawaii, film di genere commedia, sentimentale, drammatico del 2022, diretto da Lee Friedlander, con Lacey Chabert e Ektor Rivera. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film vede protagonista Emma (Lacey Chabert) una chef di grande talento che vive e lavora ad Atlanta. La donna si trova a un bivio nella sua vita, dovendosi affrontare dei rovesci sia in ambito personale sia professionale. Sentendosi persa e bisognosa di un nuovo inizio, Emma decide di mollare tutto e partire per un viaggio verso le splendide coste delle Hawaii, un luogo rinomato per la sua energia curativa, nella speranza di ritrovare se stessa. Alle Hawaii, Emma conosce Ben (Ektor Rivera), un istruttore di surf affascinante, solitario e misterioso. La donna è subito attratta dalla presenza magnetica dell’uomo, e mentre prende lezioni da lui, scopre che il surf è molto più che cavalcare le onde dell’oceano, è una potente metafora su come affrontare le sfide della vita. Con il supporto di Ben e dei suoi nuovi amici, Emma inizia a ricostruire la sua vita, un passo alla volta. Sceglierà di tornare alla sua vita precedente o abbraccerà il nuovo percorso che sta costruendo con Ben e gli altri abitanti dell’isola?

Tra le onde delle Hawaii: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Tra le onde delle Hawaii, ma qual è il cast completo del film su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lacey Chabert: Emma

Ektor Rivera: Ben

Tracy Yamamoto: Zia June

Omar Bustamante: Frankie

Darren Darnborough: Garrett

Walter S. Gaines: Sheridan

Katie Lee: Katie Lee Biegel

Napoleon Tavale: Sebastian

Christina Souza: Laura

Mike Cabrera: Ricardo

Streaming e tv

Dove vedere Tra le onde delle Hawaii in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 2 agosto 2023 – alle ore 21,20 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.