Tra due madri: trama, cast e streaming del film

Stasera, 18 giugno 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Tra due madri (titolo originale: Entre deux meres), film drammatico francese del 2017 diretto da Renaud Bertrand con Odile Vuillemin, Francois Vincentelli, Armelle Deutsch. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Durante una gita al mare, Alice, la figlia più grande di Sarah e David Leroy, scompare. Dopo 11 anni, la madre crede di riconoscerla in un centro commerciale. La bambina era stata rapita da Jeanne Vivier, che l’ha cresciuta come sua figlia.

Tra due madri: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Tra due madri, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Odile Vuillemin: Sarah

François Vincentelli: David

Armelle Deutsch: Jeanne

Samir Boitard: Stéphane

Marilyn Lima: Alice (Lorie)

Julie De Bona: Laure Chapel

Luna Lou: Camille

Constance Jérôme: Fausse Alice

Streaming e tv

Dove vedere Tra due madri in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – venerdì 18 giugno 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.