Tower Heist – Colpo ad alto livello: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 17 febbraio 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Tower Heist – Colpo ad alto livello, film del 2011 diretto da Brett Ratner e con protagonisti Ben Stiller e Eddie Murphy. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Josh Kovacs è il manager della “Torre”, un lussuoso grattacielo di New York, e gioca a scacchi online con il multimiliardario Arthur Shaw, inquilino della Torre; quando questo viene arrestato e costretto agli arresti domiciliari, Josh scopre che il suo fondo pensione e quello di tutti i dipendenti della Torre è sparito: Shaw si rivela, quindi, un pericolosissimo truffatore. Dopo che il portiere Lester, sconvolto per la truffa di Shaw tenta il suicidio, Josh, il suo vice nonché cognato Charlie Gibbs e il lift Enrique Dev’Reaux si intrufolano nell’attico di Shaw e Josh danneggia con una mazza da golf la Ferrari storica (usata da Steve McQueen) che tiene in esposizione nell’attico, perdendo per questo il lavoro. Dopo aver avuto un appuntamento con l’agente dell’FBI Gertie Fiansen, Josh scopre che l’FBI non ha niente per incastrare Shaw, per cui probabilmente lo rilasceranno e anche se così non fosse a prendere il ricavato delle vendite delle proprietà di Shaw saranno i pezzi grossi. Perciò Josh decide di abbattere un misterioso muro nell’appartamento di Shaw, credendo ci sia una cassaforte contenente almeno venti milioni di dollari: il muro, infatti, è l’unico rimasto dopo l’abbattimento di altri muri allo scopo di creare un enorme salotto e Josh ha scoperto che non è un muro portante da conservare per evitare il crollo della Torre. Poco dopo trova delle ricevute sui lavori fatti nell’appartamento di Shaw e ciò fa aumentare molto la probabilità che nel muro sia presente la cassaforte. Josh raduna così Charlie, Enrique e un inquilino sfrattato per debiti dalla Torre, Chase Fitzhugh. Costoro sono impreparati a compiere furti, cosicché decidono di far entrare in società anche Slide, il vicino di casa di Josh in precedenza arrestato per furto.

Tower Heist – Colpo ad alto livello: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Tower Heist – Colpo ad alto livello, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ben Stiller: Josh Kovacs

Eddie Murphy: Slide

Matthew Broderick: Chase Fitzhugh

Casey Affleck: Charlie Gibbs

Michael Peña: Enrique Dev’Reaux

Téa Leoni: Agente Gertie Denham

Gabourey Sidibe: Odessa Montero

Alan Alda: Arthur Shaw

Stephen McKinley Henderson: Lester

Judd Hirsch: Mr. Simon

Nina Arianda: Miss Iovenko

Željko Ivanek: Direttore Mazin

Marcia Jean Kurtz: Rose

James Colby: agente speciale Huggins

Jessica Szohr: Sasha Gibbs

Kate Upton: Cameriera

Streaming e tv

Dove vedere Tower Heist – Colpo ad alto livello in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 17 febbraio 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGO.