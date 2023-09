Totò e il Principe De Curtis. L’uomo oltre la maschera: il documentario su Rai 3

Totò e il principe De Curtis. L’uomo oltre la maschera è il documentario in onda questa sera, 22 settembre 2023, su Rai 3 in prima visione alle ore 21.20. Un documentario per celebrare il Principe della risata, Antonio De Curtis, realizzato da Tommaso Cennamo, e introdotto da Antonio Di Bella. Ecco le anticipazioni e gli ospiti.

Anticipazioni

Un documentario per riscoprire oltre all’artista, la grande anima di un gigante del pensiero, profondamente originale e umano: l’uomo e il poeta Antonio De Curtis. Dietro il grande Totò, mirabolante attore e fantasmagorico artista capace di grandi metamorfosi, si celava un mondo di una ricchezza straordinaria, sconosciuto ai più, fatto di centinaia di composizioni in versi e decine di canzoni, non solo Malafemmena, dove l’autore e compositore De Curtis utilizzava il marchio di Totò per sdoganare pezzi di non facile fruizione, data la loro prevalente tematica: il dolore, la delusione, la malinconia.

Come racconta la figlia Liliana in un prezioso e inedito video in cui ricorda suo padre, tutto il suo tempo libero dal lavoro sul set De Curtis lo trascorreva in quel luogo ideale ma anche fisico che si ritagliava in ognuna delle sue abitazioni e che gli piaceva chiamare il pensatoio. Era lì infatti che si ritirava per ore da solo a parlare con sé stesso, riflettere e pensare. E proprio in uno dei tanti pensatoi è nata ‘A Livella, certo la sua poesia più amata, più famosa e forse tra le più riuscite. Ma il materiale poetico di Antonio De Curtis, un importante e nutrito corpus di composizioni, è rimasto un po’ in secondo piano, nonostante la sua profonda e alta manifestazione poetica, forse di non facile accettazione in quanto proprio in contrasto con la figura comica del personaggio Totò e forse quasi messo in ombra dalla sua grandezza.

Streaming e tv

Appuntamento con Totò e il Principe De Curtis il 22 settembre 2023 alle ore 21.20 su Rai 3. Il documentario è visibile anche su Rai Play.