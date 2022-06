Torno indietro e cambio vita: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, mercoledì 8 giugno 2022, va in onda in prima serata Torno indietro e cambio vita, una commedia del 2015 diretta da Carlo Vanzina con protagonista Raoul Bova. Non è altro che la parodia del film Bis – Ritorno al passato e dura 90 minuti. Di seguito vediamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

La trama di Torno indietro e cambio vita racconta di Marco Damiani, che ha un matrimonio all’apparenza perrfetto. È sposato con una donna bellissima e dal loro amore è nato un figlio. Marco ha anche un buon lavoro e non crede di avere grandi problemi al mondo. Questo finché sua moglie non si sveglia una mattina informandolo di avere un altro uomo e di volere il divorzio. Per Marco si tratta di una doccia ghiacciata. La moglie lo butta fuori di casa e si ritrova alla porta del suo migliore amico, Claudio, a chiedere asilo. I due si conoscono sin dai tempi della scuola e una sera, mentre passeggiano per strada, Marco gli rivela che se potesse tornare indietro cambierebbe ogni cosa. Una macchina li investe e quando si risvegliano si ritrovano negli anni ’90, poco prima di conoscere quella donna che poi ha sposato.

Torno indietro e cambio vita: il cast del film

Come già anticipato, il protagonista di Torno indietro e cambio vita è Raoul Bova che interpreta Marco Damiani. Vediamo quali sono gli attori e i personaggi che lo accompagnano:

Raoul Bova: Marco Damiani

Ricky Memphis: Claudio Palmerini

Giulia Michelini: Giulia Borghini

Paola Minaccioni: Giuditta Palmerini

Max Tortora: Aldo Damiani

Michela Andreozzi: Patrizia Damiani

Emanuele Propizio: Gilberto Damiani

Augusto Fornari: Lando Santini

Stefano Masciarelli: Leopoldo, il padre di Giulia

Fiorenza Tessari: Franca, la madre di Giulia

Erika Di Rienzo: Titti, la sorella di Giulia

Carlotta Badiali: Benny

Ludovica Bizzaglia: Betta

Alice Bellagamba: Daniela

Maria Pia Timo: Lalla

Carlo Luca De Ruggieri: Giorgio Mariotti

Fabiano Cutigni: Sandro Garbarino

David Sebasti: Garbarino da grande

Donatella Pompadour: Marta, ex moglie di Marco

Mauro Serio: medico

Orazio Stracuzzi: professore di matematica

Mauro Marino: professore d’italiano

Arturo Gambardella: cameriere

Streaming e TV

Dove vedere Torno indietro e cambio vita in diretta TV e live streaming? Il film, come già anticipato, arriva in prima serata su Rai 1 mercoledì 8 giugno 2022 alle ore 21:25. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguire Torno indietro e cambio vita in live streaming può accedere via desktop o via app a RaiPlay. Il servizio è gratuito previa registrazione.