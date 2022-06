Torno indietro e cambio vita streaming e diretta tv: dove vedere il film

Questa sera, mercoledì 8 giugno 2022, va in onda in prima serata Torno indietro e cambio vita, un film commedia del 2015 con protagonista Raoul Bova. La pellicola è tratta dalla parodia Bis – Ritorno al passato ed è diretta da Carlo Vanzina. La trama segue Marco, un uomo che all’apparenza ha una vita perfetta: un buon lavoro e una moglie che lo ama. Un giorno, però, è proprio sua moglie a dirgli che non solo vuole il divorzio, ma che l’ha anche tradito e che vuole stare con un altro. Oltre al danno pure la beffa. Marco finisce fuori casa e, senza un tetto sulla testa, chiede asilo al suo amico d’infanzia Claudio, che lo ospita. Riflettendo sulla sua vita, Marco si trova a desiderare di voler cambiare il suo passato. I due amici hanno un incidente automobilistico e quando si risvegliano si ritrovano nel 1990, prima che Marco conoscesse Giulia, sua moglie. Ma dove vedere Torno indietro e cambio vita in diretta TV e live streaming? Vediamo insieme come fare.

In TV

Il film diretto da Carlo Vanzina, come già anticipato, va in onda mercoledì 8 giugno 2022 in prima serata, a partire dalle ore 21:25, su Rai 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per la versione HD. Chi ha un abbonamento alla pay-tv di Sky può accedere alla diretta tramite il tasto 101 del telecomando.

Torno indietro e cambio vita streaming

Ma non solo TV. Si può seguire Torno indietro e cambio vita anche attraverso la diretta streaming. Chi vuole seguire il film via desktop o app può accedere a RaiPlay, il servizio gratuito messo a disposizione dalla Rai. Come funziona? Basta effettuare il login – chi non l’ha mai fatto deve prima registrarsi – dopodiché è possibile selezionare il canale in diretta tramite il menù a tendina sulla sinistra.