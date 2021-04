Tornare a vincere: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky

Tornare a vincere è il film in onda oggi, lunedì 5 aprile 2021 (Pasquetta), in prima serata dalle 21.15 su Sky Cinema Uno. La pellicola del 2020 è diretta da Gavin O’Connor e vede come protagonista l’attore Ben Aflleck. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Tornare a vincere? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta la storia di Jack Cunningham (Ben Affleck), ex playmaker con un promettente futuro nel mondo del basket. Nonostante al liceo eccelli nello sport e vinca una borsa di studio per l’università, il ragazzo decide di non proseguire la sua carriera nella pallacanestro e rinunciare a un futuro glorioso. Sono trascorsi diversi anni, Jack è ormai adulto, la sua vita è in declino e la sua unica consolazione si trova nell’alcol, nel quale annega i dispiaceri dovuti a un matrimonio fallito e alla vana speranza di un futuro migliore. Un giorno, però, gli viene offerta una possibilità: allenare la squadra di basket del suo liceo, la stessa nella quale giocava da giovane. Il team non è più quello di un tempo, è formato solo da ragazzi disillusi che non fanno gioco di squadra. Seppur riluttante, Jack accetta di essere il loro coach. L’uomo, secondo la trama di Tornare a vincere, ritrova la sua vecchia passione e, di fronte a quei giovani senza speranza, comprende che può fare qualcosa per loro: aiutarli a credere in se stessi. Improvvisamente i ragazzi, grazie agli insegnamenti del suo nuovo coach, iniziano a comportarsi come una vera squadra e a vincere qualche match, mentre Jack trova in loro una ragione per lottare contro i propri demoni. Ma questo senso di rivalsa lo salverà da una vita ormai in rovina?

Tornare a vincere: il cast completo

Vediamo insieme il cast completo del film Tornare a vincere, stasera in onda su Sky Cinema Uno. Tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati:

Ben Affleck: Jack Cunningham

Al Madrigal: Dan

Brandon Wilson: Brandon Durrett

Fernando Luis Vega: Sam Garcìa

Charles Lott Jr.: Chubbs Hendricks

Will Ropp: Kenny Dawes

Melvin Gregg: Marcus Parrish

Michaela Watkins: Beth Cunningham

Janina Gavankar: Angela

Glynn Turman: Doc

Hayes MacArthur: Eric

Rachael Carpani: Diane

Marlene Forte: Gale

Lukas Gage: Eddie

Trailer

Ecco il trailer del film del 2020 con Ben Aflleck Tornare a vincere.

Streaming e tv

Dove vedere Tornare a vincere in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 5 aprile 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Sky Go e su NOW, o in qualsiasi momento grazie alla funzione on-demand.

Potrebbero interessarti A che ora inizia La fuggitiva: l’orario della messa in onda su Rai 1 La fuggitiva streaming e diretta tv: dove vedere la fiction La fuggitiva: tutto quello che c’è da sapere sulla fiction