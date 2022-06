Tornare a vincere streaming e diretta tv: dove vedere il film

Nel 2020 è uscito Tornare a vincere, un film drammatico e sportivo che ha riportato Ben Affleck in carreggiata. La storia, diretta da Gavin O’Connor, racconta di un ex playmaker che finisce per fare il carpentiere. La sua vita da adulto non è come l’aveva immaginata. Si sta separando da sua moglie e affoga i dispiaceri negli alcolici. La sua seconda chance arriva un giorno dalla scuola cattolica che ha frequentato da ragazzino. Gli viene offerta la possibilità di allenare la squadra di basket del liceo, la Bishop Hayes, solo che i ragazzi sono bravi ma indisciplinati e non sanno cosa sia il senso di squadra. Jack accetta con l’idea che se aiuterà i giocatori a vincere allora avrà vinto a sua volta. Il film va in onda sabato 26 giugno 2022 in prima serata su Canale 5, ma dove e come guardarlo?

In TV

Come già anticipato, Tornare a vincere è un film drammatico che viene trasmesso in diretta televisiva domenica 26 giugno 2022 in prima serata e in prima TV a partire dalle ore 21:25 su Canale 5 Per seguirlo in chiaro bisogna accedere al tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per la versione HD. Chi ha un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovare il canale anche al tasto 105.

Tornare a vincere live streaming

Ma non solo TV. Tornare a vincere è disponibile anche in live streaming. Come seguire il film in diretta? Semplice: basterà accedere a MediasetPlay, la piattaforma messa a disposizione degli utenti di Canale 5 in modo gratuito previa registrazione. Una volta effettuato il login anche tramite i social sarà possibile selezionare il canale di riferimento, in questo caso Rai 1, dal menù a tendina e seguire la diretta anche tramite desktop o via app.