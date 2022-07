Top Dieci (replica) streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 22 luglio

Questa sera va in onda in replica la seconda edizione di Top Dieci, un format per la TV condotto da Carlo Conti. Una nuova puntata va in onda oggi, venerdì 22 luglio 2022, ma dove seguire il programma in diretta TV e live streaming? Prima di svelarvelo, ripassiamo lo scopo del format. Ogni puntata vede due squadre di VIP sfidarsi ad un quiz di cultura generale, dove sono accettate nozioni su musica, ma anche spettacolo, uso e costume di alcuni periodi che hanno segnato la storia. Ogni squadra dovrà indovinare la classifica giusta di ogni topic e chi totalizzerà più punti alla fine sarà il vincitore. L’edizione andata in onda nel 2021 è composta da sei puntate, ognuna in onda in replica a partire da venerdì 24 giugno 2022 in prima serata. Ma dove?

In TV

Prima di tutto scopriamo dove vedere Top Dieci in TV. Si tratta di un programma condotto da Carlo Conti e distribuito in prima serata su Rai 1. La prima puntata in replica parte venerdì 24 giugno 2022 alle ore 21:25 da seguire al tasto 1 del telecomando. Chi invece dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarlo al tasto 101.

Top Dieci streaming

Ma non finisce qui perché il programma con Carlo Conti non è disponibile soltanto in diretta TV, ma anche in live streaming. Per seguire in diretta Top Dieci basterà accedere a RaiPlay, servizio streaming messo a disposizione da Viale Mazzini e che funziona gratuitamente previa registrazione. Cosa significa? Che per accedere è necessario registrarsi, anche tramite social come Facebook e Google, dopodiché una volta effettuato il login è possibile selezionare il canale in diretta di interesse dal menù a tendina, in questo caso Rai 1. RaiPlay funziona sia via desktop che tramite app, una soluzione comoda per smartphone e tablet.