Chi è Tommaso Miglietta, l’alunno de Il Collegio 7

Chi è Tommaso Miglietta, l’alunno de Il Collegio 7, il docu-reality in onda su Rai 2? Tommaso è un ragazzo di 14 anni che arriva da Lizzanello, dalla provincia di Lecce. Adora la musica ed è un percussionista da 4 anni. Studia al conservatorio e va in tournée in tutta Italia con la sua famiglia portando in scena la fusione della musica tradizionale pugliese e il rock. La sua band Terre a Sud è conosciuta in tutta la nazione e in tutto il mondo. Vanta collaborazioni importanti come quella con Tullio De Piscopo o Eugenio Bennato. Viene definito come un ragazzo prodigio per merito della sua bravura alla batteria e per questo ha ricevuto il titolo di Alfiere della Repubblica da Mattarella. Conduce anche diversi programmi su Rai Gulp. I suoi capelli lunghi sono intoccabili, non può star senza, costituiscono il suo personaggio. Sarà un allievo de Il Collegio 7 e si augura di riuscire a tornare con i piedi per terra dopo tanto tempo in viaggio.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Tommaso Miglietta de Il Collegio 7, ma dove vedere le varie puntate del reality in diretta tv e live streaming? Il docu-reality, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.