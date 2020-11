Tolo Tolo: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, lunedì 9 novembre 2020, va in onda in prima serata su Sky Cinema Uno dalle 21.15 Tolo Tolo, il film campione d’incassi di Checco Zalone. La pellicola è la prima nella quale il celebre attore è anche regista. Un film divertente ma che fa anche riflettere su temi importanti e d’attualità come l’immigrazione e il razzismo. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e come vedere in streaming Tolo Tolo? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Pierfrancesco Zalone (Checco Zalone), detto Checco, dopo aver rifiutato il reddito di cittadinanza, apre un sushi restaurant nella sua città, Spinazzola, in Puglia. Tuttavia il suo esperimento si rivela fallimentare e a distanza di appena un mese dall’apertura Checco si ritrova sommerso dai debiti. Pressato dai creditori e dal fisco, il protagonista di Tolo Tolo decide quindi di fuggire in Africa, dove si improvvisa cameriere in un resort e conosce Oumar (Souleymane Sylla), un cameriere che sogna di diventare regista. In seguito ad alcuni atti di terrorismo verificatisi nel luogo dove si trovavano, Checco e Oumar sono costretti a fuggire, insieme alla bella Idjaba (Manda Touré) – di cui Checco si innamora follemente – e il piccolo Doudou (Nassor Said Birya), con lo scopo di emigrare in un Paese europeo. Insieme a loro, Checco inizierà così un viaggio pieno di difficoltà verso l’Italia percorrendo la tortuosa rotta dei migranti. Il film ha incassato 46,2 milioni di euro. La canzone del video musicale che ha accompagnato l’uscita del film ricorda volutamente la celebre hit di Toto Cotugno, L’italiano.

Tolo Tolo: il cast completo

Tanti attori prendono parte al cast di Tolo Tolo, la pellicola campione d’incassi del 2020 diretta e con Checco Zalone, in prima visione su Sky Cinema dal 9 novembre. Di seguito tutti gli attori e i personaggi interpretati:

Checco Zalone: Pierfrancesco ‘Checco’ Zalone

Souleymane Sylla: Oumar

Manda Touré: Idjaba

Nassor Said Birya: Doudou

Alexis Michalik: Alexandre Lemaitre

Arianna Scommegna: Nunzia

Antonella Attili: signora Lella

Gianni D’Addario: Luigi Gramegna

Nicola Nocella: avvocato Russo

Sara Putignano: Nicla (prima moglie)

Diletta Acquaviva: Barbara (seconda moglie)

Maurizio Bousso: ragazzo di Agadez

Barbara Bouchet: signora Inge

Nicola Di Bari: zio Nicola

Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film, visibile anche on demand, e in streaming su Sky Go e NOW TV.

Streaming e tv

Dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 9 novembre 2020 – alle ore 21,15 sul canale satellitare (quindi a pagamento) Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma (per abbonati Sky) SkyGo e su NOW TV.

