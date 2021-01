Titolo V, anticipazioni e ospiti della puntata del 8 gennaio 2021 su Rai 3

Torna questa sera, venerdì 8 gennaio 2021, Titolo V, il nuovo programma di approfondimento di Rai 3 condotto da Roberto Vicaretti e di Francesca Romana Elisei a partire dalle 21.20. Il titolo della trasmissione trae spunto dal Titolo V della Costituzione, ovvero la parte modificata nel 2001 che ha assegnato le competenze in materia di sanità alle Regioni e altre responsabilità ai sindaci. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Titolo V dell’8 gennaio? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni

Lo spettro della crisi politica in Italia, l’assalto al Congresso USA e la proclamazione di Biden, gli scontri sul Recovery Fund e il punto sui vaccini. Riparte da questi temi, dopo la pausa per le vacanze natalizie, Titolo V, la trasmissione condotta dagli studi Rai di Napoli e Milano da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti.

Il programma, che indaga le contrapposizioni tra Nord e Sud, indaga sui venti di crisi politica che spirano nel nostro Paese, tra le polemiche sul Recovery Fund e la sua gestione, fino alla confusione sulle riaperture, dalla scuola agli impianti sciistici, alla circolazione tra territori. E ancora, il punto sui vaccini, con la campagna in atto, l’autorizzazione di nuovi farmaci e lo sviluppo di quello italiano. Intanto, mentre in Italia infuria lo scontro politico, negli Stati Uniti, all’indomani dell’incredibile assalto al Congresso ad opera di estremisti sostenitori di Trump, viene certificata la vittoria di Biden che viene così proclamato 46esimo presidente americano. Novità dell’edizione 2021 di Titolo V, l’attrice e imitatrice Gabriella Germani con i suoi sketch, che regalerà in apertura di ogni puntata, uno sguardo irriverente su attualità e politica.

Ospiti

Tra gli ospiti della puntata, oltre alla consueta partecipazione del costituzionalista Francesco Clementi, ci saranno Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Romano Prodi, la giornalista Lucia Annunziata, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, la sondaggista Alessandra Ghisleri direttrice di Euromedia Research, il direttore di Svimez Luca Bianchi, il sindaco di Benevento Clemente Mastella, Goffredo Buccini del Corriere della Sera, Stefano Zurlo de Il Giornale, Alfonso Pecoraro Scanio, l’economista Fabrizio Barca, il prof. Enrico Mairov che ha lavorato come medico in Italia e in Israele, paese che ha raggiunto il numero di vaccinati record, e i corrispondenti Rai, Rino Pellino e Marco Varvello.

Titolo V, diretta tv e streaming

La nuova trasmissione di approfondimento va in onda ogni venerdì in prima serata su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre, in HD al tasto 503, su Sky al canale 103). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti The Undoing – Le verità non dette: trama, cast, trailer e streaming della serie su Sky Atlantic Fratelli Caputo 2: la seconda stagione si farà? Le anticipazioni Fratelli Caputo, il finale di stagione: come finisce la serie