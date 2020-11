Titolo V, anticipazioni e ospiti della puntata del 6 novembre 2020 su Rai 3

Torna questa sera, venerdì 6 novembre 2020, Titolo V, il nuovo programma di approfondimento di Rai 3 condotto da Roberto Vicaretti e di Francesca Romana Elisei a partire dalle 21.20. Il titolo della trasmissione trae spunto dal Titolo V della Costituzione, ovvero la parte modificata nel 2001 che ha assegnato le competenze in materia di sanità alle Regioni e altre responsabilità ai sindaci. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata di Titolo V del 6 novembre? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni

Questa sera si parlerà del nuovo Dpcm e dell’Italia divisa in tre zone: rossa, arancione e gialla, i tre nuovi colori della nostra nazione durante l’era Covid, colori e restrizioni che non soddisfano nessuno. Nel primo giorno della chiusura che costringe nuovamente a casa 18 milioni di italiani, il governo si ritrova nella bufera, criticato per le scelte prese.

Ospiti

Tra gli ospiti Francesca Romana Elisei, dallo studio di Napoli, e di Roberto Vicaretti, da quello di Milano: il Presidente della Camera Roberto Fico; il Viceministro della Salute Pierpaolo Sileri; il senatore a vita Mario Monti; il filosofo Massimo Cacciari; lo storico Paolo Mieli; l’onorevole Pierluigi Bersani (Leu-articolo1), il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio; il Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas; la Ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti; il direttore di Libero Pietro Senaldi e quello del Corriere del Mezzogiorno Enzo D’Errico; l’Assessore alla sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco; il sindaco di Benevento Clemente Mastella e quello di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

Titolo V, diretta tv e streaming

La nuova trasmissione di approfondimento va in onda dal 23 ottobre ogni venerdì in prima serata su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre, in HD al tasto 503, su Sky al canale 103). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone

